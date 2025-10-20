新築時と同じ間取りで「違い」がわかる「ビフォー・アフター」同時体験会in名古屋

株式会社リアル新築販売時から同じ間取りでのビフォー＆アフター

買取再販・リノベーション事業のリーディングカンパニーである株式会社リアル(名古屋市中区新栄、代表取締役：片田 一幸)は、名古屋市港区で新築時から同じ間取で、リノベーション施工した部屋と未施工の２部屋を同時に見比べられる見学会を3日間限定で開催します。同じ間取りだからこそ、空間の変化が一目瞭然でご覧いただける中古住宅では稀な比較体験型見学会です。

住宅価格の高騰により中古住宅・リノベーションへの関心が高まっています。しかし、リノベーションによる「空間の変化」は、文字や写真だけでは伝わりにくく、工事済みの部屋を見ても、元の状態を想像するのは困難です。２部屋を同時に見学できる機会を提供することで、リノベーションが単なる改修ではなく、暮らしの質や空間価値をいかに劇的に変えるのかを、その場で同時に見比べながら直感的に体感いただけます。

間取りビフォー＆アフター

見学会は10月24日～26日に名古屋市港区にある築33年「ライオンズガーデン南陽町」の２部屋で開催します。住宅購入を検討中の方も、リノベに興味のある方もぜひお気軽にご来場ください。また、お客様やお取引先からのご要望がございましたら、当面の間は予約制にて期間限定ショールームとしてもご覧いただけます。

■名古屋市港区「ライオンズガーデン南陽町」６階・４階２戸同時内覧会

「ライオンズガーデン南陽町」

・６階 販売価格1,080万円（税込）

・４階リノベーション住戸：販売価格1,780万円(税込)

・対象：住宅購入検討者・住宅業者

・所在地：名古屋市港区東蟹田1804番地

・日時：10月24日（金）、25日（土）、26日（日）

10時～19時の予約制。10月25日のみ12時～17時にて現地係員が待機いたします。

ご来場の方には記念品をご用意しています。※数に限りがあります。

担当者：石川080-9721-0514 代表番号052-228-6000

※号室についてはお問合せください。見学会において詳細な物件情報、資金計画、ローン相談を承ります。

※内覧会開催日以降はショールームとして事前予約制で随時ご見学いただけます。

詳細を見る :https://real-inc.jp/contents/pr_bukken_lionsgarden_nannyoutyo/

■比較体験型見学

リノベーション前と後の2住戸を同時に比べられるため、間取りや素材の違いによる印象の変化を実際に感じていただけます。空間価値の変化を直感的に体感できます。

●リノベーションのポイント

「省エネECOリノベーション」

内窓施工例

二重サッシ（Low-E複層ガラス）をLD全ての窓に新設することで、断熱性を向上し冬場や夏場でも光熱費を抑えて快適に過ごすことができます。窓は住宅で熱の出入りが大きいため効果的です。窓との間にできる空気層が断熱材となるため、断熱効果や冷暖房効率が向上し、防音性も高まります。快適に暮らしていただけるだけでなく、電気代の節約にもつながります。

また、内装仕上げを一新し、住宅設備を新しく交換しています。和室だった場所をリビングに間取り変更を行い、キッチンとリビングとの一体感を演出しました。

新品のシステムキッチン

・システムキッチン（クリナップ製 W2550／ガラストップコンロ・食洗機）

新品の洗面化粧台

・洗面化粧台（TOTO製 W900水がたまりにくい「お掃除ラクラク水栓」）

新品のユニットバス

・ユニットバス（TOTO製 1317サイズ「ほっカラリ床」「魔法びん浴槽」「ゆるリラ浴槽」で快適性と省エネ性を両立）

新品のシャワートイレ

・温水洗浄便座付トイレ（LIXIL製・フチレス＆抗菌仕様「ハイパーキラミック」）

新品のシューズボックス

・建具（パナソニック製・一部交換）、玄関シューズボックス（フロートタイプ）

4階リノベーション済み住戸LDK

■ライオンズガーデン南陽町について

・所在地： 名古屋市港区東蟹田1804番地

・交通：地下鉄東山線「高畑」駅よりバス乗車17分、「蟹田」停徒歩7分(550m)

専有面積： 80.43平方メートル （24.33坪）

・バルコニー面積：22.98平方メートル （6.95坪）

・構造：鉄骨鉄筋コンクリート造14階建

・築年数：33年（1992年08月築）

当社ではリノベーション前後で見比べられる２戸の同時販売を行ってきた実績があり、2023年3月にも「松栄レックスマンション」で同様に２戸販売しております。2019年3月にも1973年築の「チサンマンション栄」で工事前と工事後の同時に販売しており、メディアにも取り上げていただきました。YOUTUBEでご覧いただけます。

・チサンマンション栄の当時の動画はこちら(https://youtu.be/lCiSsX6NDeI)

■株式会社リアルについて

東海エリア（愛知県・岐阜県）を中心に、リノベーション住宅を企画から販売まで総合してプロデュースしている買取再販・リノベーション事業のリーディングカンパニーです。デザインから性能まで物件ごとに個性を生かし、価格とのバランスを考えた物件づくりをしています。

[実績]リノベーション・オブ・ザ・イヤー2020年「次世代再販リノベーション賞」受賞

所在地 ： 愛知県名古屋市中区新栄2丁目1番34号 リアル新栄ビル1F

代表 ： 代表取締役 片田 一幸

主な事業内容： リノベーション事業、不動産売買・賃貸・管理・仲介

不動産流動化事業、不動産コンサルティング

不動産の買取及び買取保証

Web ： http://www.real-inc.jp(http://www.real-inc.jp)

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社リアル 担当： 田口

所在地：愛知県名古屋市中区新栄2丁目1番34号リアル新栄ビル１F

Web:http://www.real-inc.jp Mail:rea-reno@real-inc.jpTEL：052-228-6000 FAX:052-228-6003