アニメ「アイカツプラネット！」5周年記念イベント『HAPPY∞5th FANtime!』の開催が決定！
アニメ『アイカツプラネット！』の5周年を記念して2026年2月21日（土）に日本橋三井ホールにて『アイカツプラネット！5周年記念イベント「HAPPY∞5th FANtime!」』を開催することが決定しました！
主要キャスト陣による思い出を振り返るトークコーナーなどはもちろん、ライブパートも予定。
今できる“初めて”と“ありがとう”をつめ込んでお贈りします。
アイカツプラネット！5周年記念イベント『HAPPY∞5th FANtime!』 概要
■開催日時
2026年2月21日（土）
＜ヒルーイン公演＞開場13:45／開演14:30
＜ヨルーイン公演＞開場18:15／開演19:00
■会場
日本橋三井ホール
■出演
伊達花彩（音羽舞桜／ハナ役）、瑞季（月城愛弓／キューピット役）、長尾寧音（梅小路響子／ビート役）
渡邊璃音（本谷栞／シオリ役）、宇野愛海（陽明咲／ローズ役）、羽野瑠華（糸井紗良／サラ役）
サポート出演：わか、せな
■特設サイト
https://www.aikatsu.net/portal/planet5th/
本日からチケット最速先行の受付がスタートしました。
グッズ付きチケットや、配信アーカイブ付きチケットなどもありますので、詳細をよくご確認の上お申し込みください。
アイカツプラネット！5周年記念イベント『HAPPY∞5th FANtime!』 チケット情報
■チケット料金
＜ヒルーイン公演＞
全席指定 税抜8,500円／税込9,350円
全席指定（グッズ付き） 税抜13,000円／税込14,300円
全席指定（グッズ・配信アーカイブ付き） 税抜16,000円／税込17,600円
全席指定（配信アーカイブ付き） 税抜11,500円／税込12,650円
ヒルーイン見学チケット（大人1名＋中学生以下の小人1名／グッズ1セット付き） 税抜17,000円／税込18,700円
※全席着席にてご鑑賞いただく公演となります。お子様を含め皆様が観覧しやすい環境づくりにご協力ください。
※ヒルーイン見学チケットをお求めの方は、お子様の年齢を確認できる身分証を必ずお持ちください。
＜ヨルーイン公演＞
全席指定 税抜8,500円／税込9,350円
全席指定（グッズ付き） 税抜13,000円／税込14,300円
全席指定（グッズ・配信アーカイブ付き） 税抜16,000円／税込17,600円
全席指定（配信アーカイブ付き） 税抜11,500円／税込12,650円
■受付期間
10月20日(月)18:00～11月2日(日)23:59
結果確認：11月7日(金)13:00～
入金期間：11月7日(金)13:00～11月13日(木)21:00
※グッズ付きチケットは、最速先行のみでの受付予定です。
※配信チケット（ライブ配信＋アーカイブ配信）は一般販売からの発売になります。
■受付URL
イープラス
https://eplus.jp/aikatsu2026/
※未就学児入場不可
※会場では各回入場時に別途ドリンク代600円が必要となります。
■グッズ付きチケットについて
※グッズ付きチケットのグッズは、ペンライトおよび卓上パンフレットを予定しております。
変更となる可能性がございますので予めご了承ください。
※グッズ付きチケットのグッズは、イベント当日の引換時間内にお受け取りください。
※すべてのグッズ付きチケットは、最速先行のみでの受付予定となります。グッズはイベント当日の物販他でも若干数販売予定です。完売した場合の再販予定はございません。ご了承ください。
■配信アーカイブ付きチケットについて
※配信アーカイブ付きチケットは当日のライブ配信はご覧いただけません。
※「配信アーカイブ付きチケット」と「配信アーカイブなしチケット」は、連番でのご購入はできません。同時にご購入いただいた場合でも、座席が離れる可能性がございます。ご購入後のキャンセルや変更はできませんので、内容をよくご確認の上お申し込みください。
※配信に関しての不明点は下記URLをご確認ください。
https://eplus.jp/sf/streamingplus#user-guide
・推奨環境：スマートフォン、タブレット：iOS 11.0以降/Android OS 5.0以降／パソコン：Windows 10以上/ MacOS 10.9以上(最新バージョンのSafari、MS Edge)のいずれかを視聴の際に必ずご用意ください。また、端末やソフトウェアの故障や損傷がないことも確認してください。推奨環境以外は一切のサポートを致しかねます。
・視聴方法：ご入金確認後メールで視聴URLをお知らせします（またはイープラス申込状況照会より「QRチケット表示」を押す）ので、購入時のイープラスID／PWでログインをしてください。
・通信環境：動画視聴には高速で安定したインターネット回線が必要です。圏外や電波が弱い場所ではないか、パケット残容量はあるかを必ず事前に確認してください。共有WiFiを使っている場合は、使用していない端末のWiFiをOFFにする、ルータとの間に障害となるものを置かないなど工夫してください。また、人混みやコンクリートで囲まれた場所は避けてください。お客様の通信状況により視聴できない場合でも、一切の責任を負いません。
・安全対策：ログインID/PWは、お客様の責任において厳重に管理し、他人には絶対に教えないでください。お客様の個人情報を他人に知られるだけでなく、クレジットカードの不正利用、悪質サイトへの誘導、ウイルス感染等の被害に繋がる恐れがあります。
■ヒルーイン見学チケットについて
※見学チケットに付くグッズは、1セットとなります。
※見学チケットは、20歳以上の保護者様と小学生および中学生のお子様を対象としています。
保護者様もしくはお子様のみでのお申込み・ご入場はできません。必ず保護者様とお子様揃ってから、ご一緒に入場ください。
※当日、お子様の年齢を確認させていただく場合がございます。お子様の年齢がわかる身分証を必ずお持ちください。お声がけをした際にお子様の身分証をご提示いただけない場合はご入場いただけません。また、その場合のチケット代の返金はいたしませんのでご注意ください。
※お子様のご参加にあたり照明が眩しすぎたり、スピーカーの音量が大きすぎると感じる場合などがございます。本公演の公演時間及び演出・内容に付随した苦情およびチケット代・交通費等の払い戻しへの対応はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
※公演中は客席が暗くなります。安全のため、お子様1人で席を立たないよう、必ず保護者様の付き添いをお願いいたします
※公演日当日は、お子様の体調等を充分考慮いただいてのご参加をお願いいたします。
※会場では別途ドリンク代600円が大人分のみ必要となります。お子様用のドリンクは必要に応じてご持参またはご購入ください。
【枚数制限について】
全席指定席：お一人様4枚まで
ヒルーイン見学チケット：お一人様2セット（4名）まで
※見学チケットを2枚お申し込みの場合、4名並びもしくは2名ずつ前後のお席でのご用意となります。予めご了承ください。
※未就学児入場不可
お問い合わせ：
ミックスゾーン infoaikatsu@mixzone.co.jp
■「アイカツ！シリーズ」について
2012年に、データカードダス展開、テレビ放送がはじまった、トップアイドルを目指してアイドル活動(＝アイカツ！)に励む少女たちを描いた『アイカツ！シリーズ』は、これまでに「アイカツ！」「アイカツスターズ！」「アイカツフレンズ！」「アイカツオンパレード！」「アイカツプラネット！」とシリーズ展開を行い、テレビ番組、データカードダス、玩具、アパレル、雑貨、ライブ公演などクロスメディアで発信し人気を博しています。
2023年には、「アイカツ！シリーズ」10周年を記念して「アイカツ！ 10th STORY ～未来へのSTARWAY～」が全国で劇場公開、2024年7月～は、新フランチャイズとして「アイカツアカデミー！」が配信されるなど、広く展開が続いています。
■「オールアイカツ！」ポータルサイト
https://www.aikatsu.net/portal/
■「アイカツ！シリーズ」YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@aikatsu_channel
■公式YouTubeチャンネル「アイカツアカデミー！配信部」
https://www.youtube.com/@aikatsu-academy
(C)BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO, BNArts
(C)2022 BNP/AIKATSU PLANET THE MOVIE
※画像素材を掲載・使用される際は、必ず上記の(C)表示を記載いただきますよう、お願いいたします。
【会社概要】
株式会社バンダイナムコピクチャーズ
バンダイナムコピクチャーズ(東京都杉並区、代表取締役社長：佐藤弘幸)は、バンダイナムコグループのアニメーション製作会社。2015年4月、株式会社サンライズ（現株式会社バンダイナムコフィルムワークス）からの分社化により設立。レーベル名は「BN Pictures」。
主に『アイカツ！』『バトルスピリッツ』『TIGER ＆ BUNNY』等のマーチャンダイジング展開を中心とするオリジナル作品、および『銀魂』『ケロロ軍曹』等の原作コミックをもとにした作品を製作・プロデュースしています。
会社HP: https://www.bn-pictures.co.jp/
株式会社ミックスゾーン
ミックスゾーン(東京都千代田区、代表取締役社長: 勅使川原 昭)は、ラジオ＆音声コンテンツ＆Podcast企画制作、各種イベント運営、舞台・音楽・伝統芸能公演の主催企画制作、音声ミキシング技術イベント等制作事業を展開する会社。
2018年4月1日株式会社サウンドマンと株式会社エル・ファクトリーが合併し、株式会社ミックスゾーンを設立。
会社HP：https://mixzone.co.jp/