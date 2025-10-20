Qzil.la、アニメ「キングダム」第6シリーズのオープニング・エンディングアニメーションを制作
アニメスタジオのQzil.la株式会社（読み「クジラ」、本社：東京都千代田区、代表取締役：福留俊、以下「Qzil.la」）は、アニメ「キングダム」第6シリーズのオープニングアニメーションと、エンディングアニメーションを制作いたしました。
オープニングでは、いきものがかりさんの楽曲に込められた力強さと情感を、壮大かつ色彩豊かに表現しました。 エンディングでは、本編では描かれない"裏側"を描き、キャラクターたちの新たな一面を楽しんでいただける内容となっています。 いずれも『キングダム』ファンの皆さまに喜んでいただけるよう制作しております。
Qzil.laでは今後も、優れたクリエイターと最先端のテクノロジーを活かし、ハイクオリティのアニメーションを制作してまいります。
■オープニング・演出：板井寛樹 コメント
いきものがかりさんの力強く、色豊かで美しい楽曲と本編で描かれる、熾烈極まる戦場の様子。
そして、そこで繰り広げられる各キャラの魅力的なドラマの数々をいかにリンクさせ、映像として表現するかを考えました。
また、希望と絶望、生と死、愛と憎、これらの表裏を映像では光と闇、水と火、花と怨念のコントラストで描きました。
楽しんで観ていただければ幸いです。
■エンディング・演出：平野九 コメント
作劇上本編からこぼれるような描写を入れてみたいと思いました。
第6シリーズのスタートそして友成様の楽曲の雰囲気に合わせ、大きなものが少しづつ動き出す初動というダイナミズムに焦点を合わせています。
背景にはCGを使用しており、セルと馴染むような絵柄とコンポジットを目指しました。
アニメーション概要
【オープニングアニメーションについて】
■公開URL
https://youtu.be/WbW8Z6TFW7o
■オープニング・テーマ
『生きて、燦々』
いきものがかり (Sony Music Labels Inc.)
作詞・作曲：水野良樹
編曲：島田昌典
■制作スタッフ
絵コンテ・演出：板井寛樹
作画監督：たむらかずひこ
総作画監督：阿部恒
原画：板井寛樹
浅川楓
杉野信子
Bebert
Kang Soo-jung
Kamille Areopagita
Sem1automatick
Vann Oba
動画検査：中川美乃里
色指定・検査：（株）デファー
中原あゆみ
2Dデザイン：雪駄
背景：スタジオ・イースター
3DCGI：ダンデライオンアニメーションスタジオ
撮影：レアトリック
撮影監督：浅川茂輝
編集：定松剛
制作担当：青木洋平
制作進行：大平共紘
制作進行補佐：服部佑矩
中野愛理
プロデュース：スタジオぴえろ
アニメーション制作：Qzil.la
【エンディングアニメーションについて】
■公開URL
https://youtu.be/PtDyORrf4oc
■エンディング・テーマ
『咆哮』
友成空 (cutting edge)
作詞・作曲・編曲：友成空
主題歌協力：片口夢
■制作スタッフ
絵コンテ/演出/原画/動画/仕上げ/3DCG/背景/撮影/編集：平野九
むつみ弘英
原画協力：高梨友美
制作担当/制作進行：塩島成樹
プロデュース：スタジオぴえろ
アニメーション制作：Qzil.la
Qzil.la株式会社について
Qzil.laは既成概念にとらわれず、最新のテクノロジーと創造力を掛け合わせ、エンターテインメントの未来を拓くコンテンツスタジオです。独自の感性と日本のアニメーションのクオリティの高さを活かして、世界へ広がるカルチャーを共創していきます。
本社所在地 東京都千代田区神田神保町2丁目10番4号 PMO神保町9階
代表者 代表取締役 福留俊
会社URL https://qzil.la
X（旧Twitter）https://twitter.com/Qzil_la_info