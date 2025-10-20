『World of Tanks』×『ガールズ＆パンツァー』コラボ再び！サンダース大学付属高校が参戦

株式会社GAソリューションズ

ウォーゲーミングは、同社が開発・運営するPC向け戦車アクションゲーム『World of Tanks』において、大人気アニメーション『ガールズ＆パンツァー』とのコラボレーションを10月20日(月)より開催することをお知らせいたします。今回の主役は、チームワークとフェアプレーを重んじる陽気で快活な《サンダース大学付属高校》。カリスマ性を持つキャラクター「ケイ」のリーダーシップに支えられ、『戦車道』でもっとも戦車を保有する学校のひとつです。『ガールズ＆パンツァー』ファン垂涎のコラボ限定搭乗員、新車輌、カスタマイズ要素を多数お届けします。

『ガールズ＆パンツァー』トレーラー:https://youtu.be/EDrkBxKAEfw

■ サンダースの仲間と Go ahead !!

イベント期間中、サンダース大学付属高校から4名の限定コラボ搭乗員が登場します。なかでもチームを牽引する車長「ケイ」には、アニメと同じ声優陣によるオリジナル音声パックが付属。彼女の明朗で前向きな掛け声が戦場を盛り上げます。さらに、『ガールズ＆パンツァー』コラボ公式字幕 MODに対応しており、日本語ボイスに合わせて英語字幕とキャラクターのミニアイコンが表示されます。

※コラボ搭乗員には職能があらかじめ割り当てられており、職能の変更や再訓練は不可です。アメリカ車輌間での乗せ替えは可能ですが、メイン職能は変更されません。

■ 新コラボ車輌「Sherman Firefly Saunders」

新たにアメリカ Tier VI 中戦車「Sherman Firefly Saunders」が参戦。アニメの外観表現を忠実に再現したスタイリングと、前線の撃ち合いから側背面への機動戦までこなせる万能性で、サンダースの“数と火力”の戦い方を体現します。

■ サンダース仕様の 2D スタイルと復刻コンテンツ

サンダース大学付属高校をモチーフにした新 2D スタイルが登場。お気に入りの車輌をサンダース流にドレスアップできます。加えて、自由にアレンジできる 2D スタイル「大洗女子学園」が復刻。ほかにも聖グロリアーナ女学院／黒森峰女学園／継続高校など、各校をテーマにした 2D スタイルが再登場します。

■ ミッションで集めて、コラボ限定ショップで交換

イベント期間中は特別ミッションが解放され、達成すると専用トークンを獲得できます。集めたトークンは『GuP』コラボ限定ショップで、オリジナル音声パック付きコラボ搭乗員、2D スタイル、デカール、徽章など多彩なアイテムと交換可能です。シリーズファンはお見逃しなく。

イベント開催期間：2025年10月20日(月) 18:00 ～ 10月27日(月) 19:00

『World of Tanks』と『ガールズ＆パンツァー』の特別オファーや詳細については、

公式サイトニュースをご覧ください。

https://worldoftanks.asia/ja/news/general-news/girls-und-panzer-october-2025/

■『ガールズ＆パンツァー』 について

2012年10月よりTV シリーズ全12話放送、2014年7月にはOVA の劇場上映、さらに2015年11月には『劇場版』も公開された大人気アニメーション。女子高生が戦車に乗って試合をする意外性と、ハートフルなドラマが話題と感動を呼び、劇場版は興行収入25 億円を突破する大ヒットを記録。舞台となった茨城県・大洗町でも継続的な盛り上がりを見せており、訪れるファンが絶えません。最新OVAシリーズ『最終章』第1話は2017年12月、第2話が2019年6月、第3話が2021年3月、最新作の第4話が2023年10月に上映されました。

公式サイト：https://girls-und-panzer-finale.jp/

公式X：@garupan

■『World of Tanks』について

『World of Tanks』は、戦車による戦争をテーマとした、チームベースの大規模マルチプレイオンラインアクションゲームです。第二次世界大戦頃のダイナミックな戦車バトルに世界中のプレイヤーとともに飛び込みましょう。精巧に史実に則りデザインされた11の国家より登場する800種以上の戦車がキミを待っています！

『World of Tanks』公式サイト： https://worldoftanks.asia/ja/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、キーウ、ベオグラードをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト：https://wargaming.co.jp/

【権利表記】

(C) GIRLS und PANZER Finale Projekt

(C) 2025 Wargaming.net. All Rights Reserved.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。