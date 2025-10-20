アワード35受賞*1！ 話題のヘアケア 「THE ANSWER」 都内のヘアサロン10店舗とコラボ

花王THE ANSWER PR事務局

花王株式会社のヘアケアブランド「THE ANSWER（ジアンサー）」は、銀座、表参道、渋谷、新宿といった都内一等地に店を構える、10店舗のヘアサロンとのコラボレーションを、10月20日～11月19日の期間限定で実施します。

「THE ANSWER」は、2024年秋に誕生して以来、シャンプー＆トリートメントが累計出荷本数*2 250万本を突破するなど、多くのお客さまに好評いただいています。

また、シャンプーの、まるで美容液のような濃密なテクスチャーと泡立ちや、“塗り洗い”の新規性も好評で、メディアによる2024年・2025年のベストコスメ・アワード企画にて、部門賞などを多数受賞するなど、美容感度の高いお客さまを中心に支持を集めています。

●コラボレーションのねらい

ヘアサロンは、「自分に合うケアが分からない」と悩む生活者に対して、美容師が一人ひとりの髪の状態やお悩みに寄り添うケアを提案する場です。日頃、ヘアケア選びに悩んでいる方々に対して、そのヘアサロンという空間で「THE ANSWER」を知っていただく機会を持ち、ブランドへの興味・関心を高めたい、という想いに賛同いただいた10店舗のヘアサロンとのコラボレーションが実現しました。

●コラボレーションの内容

2025年10月20日～11月19日の期間中に、各サロンに来店された希望者の方に、各サロンが「THE ANSWER」のシャンプー、トリートメント、新製品のヘアミルクを使用した施術とシャンプー＆トリートメントのサンプリングを実施。

※サンプルには数に限りがあるため、無くなり次第終了とさせていだだきます。あらかじめご了承ください





●対象となるヘアサロンのリスト

aell by double

東京都豊島区西池袋5-4-1 2F

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000064267/

Un ami omotesando

東京都渋谷区神宮前5-6-13 ヴァイス表参道1F

https://www.un-ami.jp/

grico

東京都渋谷区神宮前６-14-12 モードS 2.3F

https://grico-h.com/

GO TODAY SHAiRE SALON 銀座Cras店

東京都中央区銀座6-13-9 GIRAC GINZA 6F

https://www.shairesalon-go.today/

SALOWIN 恵比寿店

東京都渋谷区恵比寿南1-13-3 GOLD4階

https://salowin.jp/share_salon/ebisu/

SHEA aoyama

東京都港区南青山3-8-7 クレアトゥール南青山2F

https://shea.tokyo/

STAR TOKYO 渋谷

東京都渋谷区松濤1-29-1 渋谷クロスロード7F

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000492277/

MICO hair

東京都新宿区新宿3-31-2 全日第４ビル3F

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000569949/

lulu.

東京都港区北青山3-9-12 SAY-JUNEビル1F

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000622710/

LONESS omotesando

東京都港区南青山3-15-6 ripple square D2F

https://loness.jp/

※各ヘアサロンの定休日、営業時間などは、各ヘアサロンのホームページよりご確認ください

*1 シリーズ合計で35受賞を達成（2024年10月3日～2025年10月16日までの発売号内において）

*2 2024年10月3日～2025年10月19日までに出荷されたジアンサー スーパーラメラシャンプー＆EXヘアトリートメント３種の本体とつめかえの総数量 花王調べ

●「THE ANSWER」について

ジアンサー スーパーラメラシャンプー

シャンプー内に構築したラメラ層に、ケア成分を蓄える花王の新技術「ラメラプラットフォーム技術」を採用し、ヘアケア成分*3(補修)を約12倍配合しました(当社品比較)。

まるで美容液のようなテクスチャーで「塗り洗い」をすることで、ケア成分を含んだ泡が髪全体にいきわたります。

※画像内の注釈は画像内の内容にのみ適用

ジアンサー EXヘアトリートメントシリーズ

髪のダメージ悩みに合わせて、美髪5大必須成分*4(補修)の配合量を変えた3タイプを展開。摩擦・紫外線等による日常ダメージに、『ジアンサー EXモイストヘアトリートメント』。コテ・アイロン等の熱ダメージに、『ジアンサー EXグロスヘアトリートメント』。繰り返し行うカラーダメージに、『ジアンサー EXリペアヘアトリートメント』。うるおい、まとまり、ツヤめき、なめらかで、しなやかな美しい髪に導きます。

ジアンサー コンプリートラメラミルク

美髪5大必須成分*4(補修)を含む最多14種の補修成分*5 を最高濃度で配合した、花王史上最高峰のヘアミルクです。髪に、うるおい、まとまり、ツヤ、なめらかさ、しなやかさを満たす、ワンランク上の美しさへと導きます。

※画像内の注釈は画像内の内容にのみ適用

*3 ラノリン脂肪酸、セラミドα(ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン)

*4 加水分解ケラチン（羊毛）、セラミドα（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）、リンゴ酸、ラノリン脂肪酸、脂肪酸グリセリドα（オリーブ果実油）

*5 セラミドα（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）、イソステアリン酸コレステリル、ポリシリコーン-9、加水分解ケラチン（羊毛）、リンゴ酸、ラノリン脂肪酸、脂肪酸グリセリドα（オリーブ果実油）、イソステアリン酸、PCA、PCA-Na、乳酸、乳酸Na、ジラウラミドグルタミドリシンNa、γ-ドコサラクトン

