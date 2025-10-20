「三國演棋」極上棋戦が開幕！『三國志 真戦』2nd大感謝祭後半戦突入＆世界協力イベントも開催！

Qookka エンタテインメント株式会社

Qookka Entertainment Limitedが株式会社コーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム『三國志13』のIPを使用し、同社監修のもとで開発したスマートフォン向けゲームアプリ『三國志 真戦』は、現在開催中の「2nd大感謝祭」が後半戦に突入したことをお知らせいたします。

今回の後半戦では、「三國演棋」S3の世界招待試合の開幕をはじめ、豪華な特典キャンペーンや世界協力イベントなど、さらに盛りだくさんの内容をお届けします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TDpN0nu1OnI ]『三國演棋』S3始動！4大要素が進化し、グローバルマッチングで世界規模の対戦へ

「三國演棋」S3では、「マッチング」「ゲームプレイ」「絆」「報酬」の4大要素が全面的にアップデートされます。本シーズンからは初めてグローバルマッチングシステムを導入。君主の皆様も世界規模の戦局に参戦でき、各地域の君主と国境を越えた対戦を楽しめます。

初の世界大会「極上棋戦世界招待試合」開幕

「三國演棋」S3では、初の世界大会「三國演棋S3極上棋戦世界招待試合」を開催します。ポイント争奪期間終了時点で、各地域の総ポイントランキング上位2名（合計8名）の君主が選抜され、世界招待試合に参加。1ラウンド制の試合で知略を競い合い、最終的な順位と報酬は累積されたポイントに基づいて決定されます。

上位入賞者には特製限定金札、金銖×3000、スキル宝箱といった豪華報酬のほか、ゲームローディング画面での登場権や特別称号「演棋耀星」、限定外観セットなど、栄誉を象徴する特典が贈られます。

さらに、大会は公式チャンネルにて生配信され、熱戦の模様をリアルタイムでお届けします。君主の皆様が注目する、白熱必至の戦いにご期待ください。

「2nd大感謝祭」後半戦突入！豪華特典と限定アイテムを配布！

感謝祭期間中は、ログインボーナスや錦上添花、博学多才、山河遺宝、祈願商店、イメージ商店など多彩なイベントを通じて、金銖1500個以上をはじめ、徴募令、贈り物・材料、金貨布などの豪華報酬を獲得可能です。

さらに、君主の皆様が「回想玉牌」と「万能事件武将カード」を入手できます。普段手に入らない貴重なアイテムを獲得できる絶好の機会、ぜひお見逃しなく。

「四海共感」開幕！世界をつなぐ協力イベント

国や地域を超えた協力をテーマに、君主の皆様が力を合わせて挑むグローバル企画です。個々の知略だけでなく、仲間との連携や地域を越えた一体感が試される、新しいタイプの挑戦となります。

君主の皆様は共通の目標を達成することで特別な報酬を獲得でき、同じ志を持つ仲間との結束をより強く感じられるでしょう。これまで以上に「真戦」シリーズならではの“知略と絆”の魅力を実感できる機会です。

10月下旬より順次開催予定です。詳細は公式Xアカウントにて随時公開いたしますので、続報にご期待ください。

＜『三國志 真戦』について＞

『三國志 真戦』は、Qookka Entertainment Limitedがコーエーテクモゲームスの監修の下で開発したスマートフォン向けゲームアプリです。「三國志」シリーズ原作の遊び方をしっかりと継承しています。

本作では、「策略で公平な対抗」と「リアルな戦場ルール」という2大革新ポイントを実現することで、プレイヤーは誰とでも公平に戦うことができます。プレイヤーが選択した戦略と戦術の優劣が、如実に戦闘結果に反映されるため、「課金すれば強くなる」というゲームデザインは一切ありません。リアルな戦場環境では、臨機応変な頭脳が何よりも重要とされています。さあ、三国乱世を生き残り、己の知略で頭角を現せ！

百万マスにも及ぶ超巨大マップで千軍万馬が激突！無数の英傑達がこの三国志の大地に集い、天下の覇権を巡り堂々会戦！“真”の戦略と策略の真髄を体験できる、シーズン制戦略シミュレーションゲーム。

シリーズのユーザーも初めての方も、ぜひ本作『三國志 真戦』で、リアルな三国志戦場を体験してみてください！



＜「真戦」シリーズについて＞

「真戦」は歴史シミュレーションに特化したグローバル戦略ゲームブランドです。シリーズ共通のスローガンの「知略を尽くし、命を燃やせ」をテーマとして、より高度な策略を展開し、没入感のあるゲーム体験を持続的に提供できるよう努めております。



＜Qookka Entertainment Limitedについて＞

■会社名：Qookka Entertainment Limited https://www.qookkagames.jp/

■所在地：東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン27F

■設立日：2012年2月

■事業概要：ゲームの開発 ・ 運営



