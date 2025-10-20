K-Beautyへの関心集中！「Medi82」が「SEOUL-LIFE」と提携し、渋谷で皮膚科・歯科の無料相談会を開催

STYLE82

韓国美容医療専門プラットフォームの「Medi82（メディパリ）」は、韓流ライフスタイルイベント「SEOUL-LIFE（ソウルライフ）」と提携し、11月8日(土)と9日(日)の2日間、渋谷にて美容相談会を開催いたします。

日本国内の若い女性層を中心に韓国の美容整形への関心が高まっている中、誇大広告や病院情報の不足、言語の壁などにより、専門的な助言を得ることが難しいと感じているお客様へ、オーダーメイドのカウンセリングを体験いただける機会を日本国内で提供するために企画いたしました。

今回の相談会は皮膚科と歯科の分野に分けて行われ 、韓国の「VSラインクリニック江南店」と「D-DAY歯科」に所属するカウンセラーが韓国から来日し、専門的な根拠に基づいたオーダーメイドのカウンセリングを無料で提供します。

カウンセリングには日本語通訳も同席するため、言語の不安を感じることなく韓国現地と同様のカウンセリングを安心してお受けいただけます。

お悩みに合わせて専門カウンセラーが最適なプランをご提案するため、韓国の美容医療に関心はあるが初めてで不安な方も日本国内で気軽に体験いただけます。

また今回の相談会を通じてご予約いただいた方には、韓国訪問時に空港迎車サービス、病院内通訳、歯のスケーリング（歯科のみ）、シャンプーサービス等の特典をご用意しております。

ご予約・お問い合わせは下記URLの予約サイト及び公式SNSより受け付けております。

《 主要な相談分野 》

・皮膚科：リフティング、ヒアルロン酸、美白、ボトックス、スキンブースター、アンチエイジング、しみ、色素沈着、赤ら顔、ニキビなどスキンケア全般

・歯科：１DAYラミネート、歯のホワイトニング（美白）、歯茎の整形、クラウン、インプラント、スケーリングなど

《 開催概要 》

・日程：2025年11月8日(土) ～ 9日(日)

・会場： 東京都渋谷区桜丘町15-17 NKG東京ビル

・定員数： 各クリニック 先着40名

・参加費用 ： 無料

・当日予約特典 ： NOWATERマスクパック（皮膚科ご予約時）、VUSSEN美白歯磨き粉（歯科ご予約時）

・予約・お問い合わせ先：予約特設サイト、「Medi82」公式SNS各種

予約サイト：https://medi82.com/portfolio-items/medi82-2025-tokyo/?portfolioCats=45