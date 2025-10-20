【市場動向調査】TikTok Shop日本市場、ローンチ後1年で約500億円規模へ

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、2025年6月30日に日本でローンチされた「TikTok Shop」に関する日本市場動向調査レポートを発表しました。

本調査では、2025年7月～9月の3ヶ月間における売上推移やカテゴリ別シェア、上位セラーの傾向などを分析し、日本におけるTikTok Shopのローンチ後1年の市場規模を約500億円と予測しています。

なお、数値については第3者ツールなどのデータを元にstudio15が独自に推計したものとなります。

詳細なレポート内容は下記リンクからダウンロードが可能です。

レポートをダウンロード :https://studio15.co.jp/column/tiktok-shop-japan-market-trends-survey-2025

なお、調査結果の概要は以下の通りです。

※本リリースに含まれる調査結果をご利用いただく際は、必ず「出典：studio15調べ」と明記ください。

TikTok Shopとは

TikTok Shopは、TikTok内で商品紹介から購入完了までが完結する「ショート動画とECモール」をかけあわせた機能で、世界中で急成長中。

2025年6月30日に日本でも正式ローンチされ、注目を集めています。

市場成長のスピード：3ヶ月で約30億円の売上、初年度予測500億円

ローンチからわずか3ヶ月間で、TikTok Shopの売上は約30億円に達し、ローンチ後1年（2025年7月～2026年6月）の市場規模は約500億円（累計）と予測されます。8月には月間売上約10億円を突破し、9月28日には1日で約1億円の売上を記録しました。

※2025年7月～9月の売上データを元に米国の市場推移を掛け合わせて算出

主要カテゴリとセラー構成

売上の80%以上は「家電・ガジェット（23.7%）」「美容家電・コスメ（22.4%）」「アパレル（20.2%）」の3カテゴリが占めています。

また、売上上位50社における日本セラーの割合は約34%で、海外勢が優勢となっています。

TikTok Shopの成功要因

成功するセラーの多くが、LIVE配信や広告プロダクト「GMV Max」の導入などを実施し、ROASの最適化と効率的な販促を実現しています。

今回発表したレポートでは、TikTok Shopのさらに詳細な市場規模予測と成功要因についてグラフや図と共に解説しています。

レポートは下記よりダウンロードが可能です。

レポートのダウンロード :https://studio15.co.jp/column/tiktok-shop-japan-market-trends-survey-2025

＜studio15事業概要＞

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計4億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」の3種に認定されています。

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

■取材実績一覧

・テレビ：NHK総合、TBSテレビ、日本テレビ、毎日放送、朝日放送テレビ

・新聞（全国紙）：日経新聞、毎日新聞、朝日新聞

・業界誌・業界メディア：文化通信、電氣新聞、DG LAB HAUS

・マーケティングメディア・ECメディア・専門誌：宣伝会議、販促会議、MarkeZine、CreatorZine、TikTok for Business、ECのミカタ、日本ネット経済新聞

・エンタメメディア・雑誌：週刊プレイボーイ、Popteen、モデルプレス、オリコンニュース、日刊SPA!、マイナビ学生の窓口

その他、共同通信やYahoo!ニュースほかWEBメディアなど多数掲載！



■studio15会社概要

所在地：〒150-6221 東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階

会社URL：https://studio15.co.jp/

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_1490059

Instagram：https://www.instagram.com/studio15inc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@studio15.inc

X：https://twitter.com/studio15inc

podcast番組『SNSクリエイターズ』：https://podcastranking.jp/1737166286

ドラマみたいだTikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

ドラマみたいだYouTube：https://www.youtube.com/@doramamitaida