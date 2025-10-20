【イプロス】今週から道路補修・舗装特集を開始。様々なテーマの製品・サービスを紹介
BtoB情報検索サイト「イプロス」「イプロスものづくり」を運営する株式会社イプロス（本社：東京都港区）は、「イプロス」にて、2025年10月20日（月）から「道路補修・舗装特集」を開始。
さまざまな製品・サービスをまとめて紹介しています。
詳細を見る :
https://www.ipros.com/feature/107553/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251020_tokusyu_roadrepair
▼今週開始の特集
■ヒーター特集
■リサイクル・産廃処理特集
■食品工場設備特集
■試験機器特集
■NETIS特集
■発電・蓄電システム特集
■道路補修・舗装特集
■トンネルの点検・メンテナンス特集
【企業紹介】
株式会社イプロスは、株式会社キーエンスの100%子会社として発足。
以降20年以上にわたってBtoB情報検索サイトを運営し、サイトを通じた販促支援を行っています。
イプロスの会員登録数は186万人を超え、8年連続国内No.1(※)の規模を誇るサイトです。
※2025年5月末時点（株）東京商工リサーチ調べ
【サイト紹介】
〇 イプロスものづくり（https://mono.ipros.com/(https://mono.ipros.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251020_tokusyu_roadrepair)）
これまで数多くの技術者や研究者、製造現場の担当者に信頼されてきた、
製造業とライフサイエンス分野に特化したBtoB情報検索サイトです。
〇 イプロス（https://www.ipros.com/(https://www.ipros.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251020_tokusyu_roadrepair)）
建設、IT、物流、エネルギー、環境など、
製造業以外の幅広い業界に対応したBtoB情報検索サイトです。