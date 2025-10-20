【ルイ・ヴィトン】セレブリティが、アカデミー映画博物館ガラ 2025にてルイ・ヴィトンを着用

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

10月18日(現地時間)にロサンゼルスにて開催された、アカデミー映画博物館ガラ 2025に、チェイス・インフィニティや、ジェレミー・アレン・ホワイト、ジェイデン・スミスなどのセレブリティが、ルイ・ヴィトンを着用し出席しました。

チェイス・インフィニティは、オーバーステッチのプリーツが施された、染めグリーンのシルクタフタ ビスチェドレスを纏いました。

ジェレミー・アレン・ホワイトは、ピークドラペルのシングルブレスト タキシードに、襟先にシルバーの飾りが付いたホワイトシャツと、ブラックのダービーシューズをコーディネートしました。

またジェレミー・アレン・ホワイトは、イエローゴールドのウォッチ「タンブール」も着用しました。

ジェイデン・スミスは、ブラックのダブルブレスト タキシードに「LV ナイト ラバリエールブラウス」、ブラックのシューズ「LV ボブール ローファー」と、ホワイトのバッグ「プティット・マル」を合わせました。

レナーテ・レインスヴェは、ブラックとシルバーの刺繍が施された深いポロネックラインのノースリーブドレスにブラックのサテンヒールをコーディネートしました。

またレナーテ・レインスヴェは、メゾンのファインジュエリー・コレクション「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」より、ホワイトゴールドとダイヤモンドのネックレス、リング、ブレスレットも着用しました。

ネックレス ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン 5mm \14,025,000リング ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン 5.5mm \1,243,000リング ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン 7mm \1,595,000ブレスレット ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン 5mm \3,597,000

アラナ・ハイムは、シルバーのダブルストラップが付いた、ブラックのハンドエンブロイダリーレースのコラムドレスにブラックのパンプスを着用しました。

ダニエル・ハイムは、シルバーストーンとクリスタルガラスチューブの刺繍が施されたブラックのレザードレスに、ブラックのサテンパンプスをコーディネート。

エステ・ハイムは、パネル仕立てのスカートが特徴的な、ブラックのコンパクトクレープジャージー製ボディコンシャスドレスに、ブラックのレザーパンプスを合わせました。

またアラナ・ハイムは、メゾンのファインジュエリー・コレクション「LV ダイヤモンド」より、ホワイトゴールドとダイヤモンドのピアスも着用しました。

LV ダイヤモンド ピアス スター \3,553,000

またエステ・ハイムは、メゾンのファインジュエリー・コレクション「LV ダイヤモンド」より、ダイヤモンドのピアスと、ファインジュエリー・コレクション「イディール ブロッサム」より、ホワイトゴールドとダイヤモンドのイヤーカフも着用しました。

LV ダイヤモンド ピアス スター \1,105,500ピアス イディール ブロッサム \869,000

エイヴァ・デュヴァーネイは、バーガンディのサテンネックラインがあしらわれた、ブラックベルベットのオフショルダー コラムドレスを纏いました。

オデッサ・ヤングは、プリーツが施されたスカートが特徴的な、ストラップレスのピンキーサンドカラーのシルクサテン製ドレスに、シルバーのパテントレザーパンプスを合わせました。

またオデッサ・ヤングは、メゾンのファインジュエリー・コレクション「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」より、イエローゴールドとダイヤモンドのブレスレットと、ダイヤモンドのピアスも着用しました。

ブレスレット ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン 5mm \3,223,000LV ダイヤモンド ピアス スター \435,600

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。