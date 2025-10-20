森のたまご全員もらえる!!キャンペーン開催(11月1日より実施)

たまご＆カンパニー株式会社

「森のたまご」全員もらえる！キャンペーン

いつも「森のたまご」をご利用いただきありがとうございます。


日頃の感謝の気持ちを込めて、応募者全員プレゼントキャンペーンを11月1日より実施いたします！


対象商品をご購入いただいた方全員に、オリジナルキッチンタイマーをプレゼント



“あと何分？”がすぐわかる、あると便利なキッチンタイマー


「ゆで卵、あと何分だったかな？」と迷うこと、ありませんか？


そんな時にサッと使えるタイマーは、忙しい毎日の強い味方。


“ちょうどいい”調理加減で、まいにちの食卓に笑顔がもっと増えるかもしれません。



まだ「森のたまご」を味わったことがない方も


この機会にぜひ一度、食卓に取り入れてみてください♪



■ 応募方法


１.「購入レシート有効期間（レシート投稿期限）」内に「対象商品」を購入（詳細は下記ご参照）。


２. 対象商品のパッケージや店頭POPに記載のQRコードを読み取り、キャンペーンサイトへアクセス。


３. 購入時のレシートをスマートフォン等にて撮影し、撮影した画像を「購入レシート有効期間（レシート投稿期限）」内にキャンペーンサイトへアップロード（投稿）。投稿から最大5営業日以内に、購入金額1円につき1ポイント分の「森たま購入ポイント」が加算されます（詳細は「景品付与条件」をご参照）。


４. レシートに不備がなく、対象商品の購入ポイントが合計2,200ポイントに達した場合、キャンペーンサイトに「景品受取」ボタンが表示されます。こちらを「キャンペーン応募期限」内に押下することで応募が完了します。


※レシートの確認・審査には最大5営業日がかかります。



■ 各種期間


ž 購入レシート有効期間（レシート投稿期限）


　 2025年11月1日（土）00:00 ～ 2025年12月25日（木）23:59


ž キャンペーン応募期限


2026年1月9日（金）23:59まで


※「景品付与条件」を満たした方のみが対象となります。


※キャンペーン期間や内容は予告なく変更となる場合があります。



■ 対象商品


・森のたまご 白（10個入／6個入／4個入）


・森のたまご 赤（10個入／6個入／4個入）


※商品が品切れとなる場合があります。


※パッケージにキャンペーン広告がなくても、購入レシート有効期間内に購入された対象商品はすべて応募対象です。


※日本国内で購入された商品が対象です。




森のたまごシリーズ

■ 景品について


オリジナルキッチンタイマー（全3種）


※デザインは選べません。ランダムでの発送となります。



オリジナルキッチンタイマー（全3種ランダム）

【景品付与条件】


「購入レシート有効期間（レシート投稿期限）」内に対象商品を合計2,200ポイント以上購入し、そのレシートをキャンペーンサイトへアップロード（投稿）いただく必要がございます。



※店頭以外でご購入いただいた場合（例：ECサイトなど）でも、領収書や納品書をごアップロード（投稿）いただければ応募対象となります。


※同一レシートによる複数回の応募は無効です。


※アップロード（投稿）されたレシートで対象商品の購入が確認されるたびに、キャンペーンサイト上に「森たま購入ポイント」が加算されます。合計2,200ポイントに達すると応募が可能になります。


※レシートのアップロード（投稿）からキャンペーンサイト上の「森たま購入ポイント」の反映には最大5営業日かかります。


※景品（オリジナルキッチンタイマー）は、アップロード（投稿）いただいたすべてのレシートに不備がないことが確認された後に交換可能となります。


※キャンペーン応募期間終了後、未達成の「森たま購入ポイント」は失効し、次回以降のキャンペーンへの繰り越しはできません。



【その他の留意事項】


■ 個人情報の取り扱い


本キャンペーン実施にあたって、応募フォームへのアクセスや入力等によりご提供いただいた個人情報は、以下の目的のみで使用します。


１. 当選者への景品送付


２. 各種お問い合わせ対応・連絡


３. 商品・サービスの開発やマーケティング活動の参考とするための個人を特定しない統計情報としての利用


４. 本キャンペーン含む当社製品に関するDM等の配信（メールアドレスや住所宛）


５. 上記業務に関する業務委託先への情報提供



本キャンペーンにあたってご提供いただいた個人情報は、応募者ご本人の同意がある場合を除いて、業務委託先以外の第三者に提供することはございません。(法令により開示を求められた場合を除く)



■ 二次元コードとCookieについて


キャンペーンで使用する二次元コードは、アクセス解析のためにCookieを使用しています。


Cookieは匿名で収集され、個人を特定するものではありません。


Cookieの使用を希望されない場合は、お使いのデバイスのブラウザ設定で無効にしてください。


（ただし一部機能が利用できなくなる場合があります）。



■ 景品の送付


景品は2026年1月中旬～下旬より順次発送予定です。（一括配送）


※景品の発送は日本国内に限ります。


※景品内容や発送スケジュールは予告なく変更される場合があります。


※複数回応募された方はまとめての発送となります。



■ キャンペーン内容の変更


・当社は、応募者に予告することなくキャンペーン内容の一部または全部を変更・中止する場合があります。


・当社は、これにより生じた損害について一切の責任を負いません。



■ 本規約の変更


・当社は、必要と判断した場合には、応募者に予告することなく、本規約を変更することがあります。



■ 注意事項


・ 応募にかかる通信費等は応募者のご負担となります。


・ 景品の送付先は日本国内の応募者ご本人の住所に限ります。


・ 応募者の不在や住所不明等により景品を受け取れなかった場合、応募は無効となる場合があります。


・ 不正行為が確認された場合、応募は無効となります。


・ 景品の譲渡・交換・返却・換金はできません。


・ 景品の初期不良や到着後の紛失・破損については補償いたしかねます。


・ 18歳未満の方は保護者の同意を得たうえでご応募ください。



■ 免責事項


・ 当社は、本キャンペーンに関する事項について、事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。）がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。


・ 本キャンペーンおよび本規約の内容は、やむを得ない事情により、お客さまへの予告なく中止、または内容が変更となることがあります。あらかじめご了承ください。


・ 本キャンペーンへの応募のために必要な機器、通信手段、電力等は、お客さまの費用と責任でご用意ください。



■ 推奨環境


・スマートフォンからの応募を推奨します。


○ iOS　　：モバイル版LINEアプリ最新バージョン/ Safari 最新バージョン


○ Android：モバイル版LINEアプリ最新バージョン/ Chrome 最新バージョン


※フィーチャーフォン（ガラケー）からはご利用いただけません。


※上記は必ずしも動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。


※推奨環境外における動作保証はしておりません。


※OSのバージョンアップ方法などにつきましては、各端末メーカー、または携帯電話会社へお問い合わせください。


※機種、ブラウザによっては、ご利用いただけない場合があります。



■お問い合わせ先


森のたまご　全員もらえるキャンペーン事務局


TEL：0120-645-066


メール：info@moritama-zenpre25.com



受付期間：2025年10月20日(月)～2026年1月9日(金)


受付時間：10:00～17:00　


（土日、祝祭日、年末年始（2025年12月27日～2026年1月4日）を除く）



※年末年始（2025年12月27日～2026年1月4日）にいただいたお問い合わせにつきましては、


　2026年1月5日（月）以降、順次対応させていただきます。あらかじめご了承ください。


※2026年1月9日（金）をもって、お電話でのお問い合わせ受付は終了いたします。


　以降のお問い合わせは、下記メールアドレスまでご連絡ください。


　メール：contact@tandc.inc