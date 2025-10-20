【SWAG（スワッグ）】口元から、新しいトレンドが生まれた日。#白濱亜嵐のキスはOO味、Xトレンド5位獲得！

株式会社トリクル

『#白濱亜嵐のキスはOO味』がXトレンド5位に！ SWAGの新マウスウォッシュキャンペーンに、熱い反響が寄せられました。

オーラルケアブランド「SWAG（スワッグ）」は、2025年9月17日に開催した新商品マウスウォッシュ「COLA WASH（コーラウォッシュ）のキャンペーン「#白濱亜嵐のキスはOO味」が、X（旧Twitter）にてトレンド5位を獲得したことをご報告いたします。

X（旧Twitter）では「素敵な企画とっても嬉しいです あらんくん大好きです🥹🫶(ハート)」、「コーラ味全く想像できないけど、亜嵐くんが持ってるもの的にコーラっぽい！？？🥤」、「ほんとのほんとのキスの味はなんじゃろな😏」など多くのコメントが寄せられています。

・Xのコメントより

・亜嵐くんのおかげでSWAG愛用中🩵🫶🪥シンプルなデザインで好き🫶

・大好きな暗髪～(ハート)またまたとっても素敵なビジュアルありがとうございます🏖️

・LIVEに行ったりお出かけしたりする際に、マウスウォッシュを愛用したいな～と思ってます🍹

・SWAG、亜嵐くんきっかけで知り愛用してます🦷🪥

・新商品楽しみです！キャンペーンにご縁がありますように🙏

・新ビジュも最高に爆イケ

・SWAGよりX（旧Twitter）トレンド入りのお礼

SWAGは、オーラルケアを単なる「消耗品」ではなく、ファッションやライフスタイルのように毎日を彩る「自己表現のツール」として捉えています。今回のキャンペーンは、ブランドのこの想いをより多くの方に知っていただくために企画いたしました。

ブランドアンバサダーである白濱亜嵐さんの「キス」をテーマにしたユニークなハッシュタグと、新商品のコーラ風味という意外性が、多くの皆さまに楽しんでいただけたことを嬉しく思います。

皆さまからの予想をはるかに超える大きな反響に、SWAGチーム一同、心から感謝申し上げます。今後も、オーラルケアの常識を覆すような革新的なプロダクトと、皆さまに楽しんでいただけるキャンペーンをお届けできるよう努めてまいります。

■『#白濱亜嵐のキスはOO味』Xキャンペーン概要

「SWAG」公式Xアカウント（@SWAG_SNS）にて「#白濱亜嵐のキスはOO味」キャンペーンを開催中。正解した方の中から抽選で5名様に新感覚マウスウォッシュ「COLA WASH（コーラウォッシュ）」＋白濱亜嵐さんのサイン入りチェキをプレゼント。

※現在はキャンペーン終了しております。詳細は以下URLよりご確認ください。

【キャンペーン投稿 URL】

https://x.com/SWAG_SNS/status/1968315620384260348

◼︎商品概要

・商品名：SWAG COLA WASH（スワッグ コーラウォッシュ）

・価格：330円（税込）

・容量：12ml × 5本

・販売先：各ECサイト、全国のバラエティストア、全国のドラッグストア

・使用方法：封を切って1包分（12ml）を口に含み、20秒ほどゆすいでから吐き出してください。使用後、汚れ残りが気になる方は水ですすいでください。※開封時に中身が飛び出ることがありますのでご注意ください。

・注意事項：内服液ではありませんので、飲まないでください。口中の異常、発疹等のアレルギー、ぜんそく等の症状があらわれたり、異常を感じた場合は使用を中止し医師に相談してください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。

■『SWAG』ブランド概要

『SWAG（スワッグ）』は“So What, All Good. Goodbye, BAD BREATH. （それがどうした！？問題ないよ！！グッバイ、バッドブレス！）”をコンセプトに掲げたオーラルケアブランドです。歯ブラシ、舌クリーナー、歯磨き粉、マウスウォッシュをラインナップ。西海岸の自由でヘルシーなムードにインスパイアを受けたデザインが特徴で、FSC認証紙のパッケージを導入。歯ブラシと舌クリーナーのパッケージには、廃加工した再生樹脂を採用し、環境にも配慮しております。

オフィシャルサイト：https://swag.tokyo/

公式楽天市場店 ：https://item.rakuten.co.jp/swag-official/c/0000000003/

公式Amazon ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/1C7589D7-4AD4-4523-8454-5DFB6A549814

公式LINEギフト ：https://mall.line.me/sb/f24c3a8b

公式Instagram ：https://www.instagram.com/swag_official_jp/

公式X ：https://x.com/swag_sns

公式LINE ：https://lin.ee/8qEWhdm

お問い合わせ

株式会社トリクル

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-21 Barbizon80 3F

SWAG お問い合わせ先：info@swag.tokyo