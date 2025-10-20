セレンディップHD、代表の竹内在がTOKAI RADIO「BUSINESS CRUISING」に出演

セレンディップ・ホールディングス株式会社

セレンディップ・ホールディングス株式会社（本社：名古屋市中区 以下、当社）の代表取締役社長兼CEO 竹内 在(以下、竹内)が、TOKAI RADIO(東海ラジオ)「BUSINESS CRUISING supported by 中日BIZナビ」に出演します。

「BUSINESS CRUISING」は、東海エリアのビジネスを語り尽くすことをテーマに、地域の経済や企業の最新動向を紹介するコーナーです。DJの川本えこさんと中日BIZナビ編集長が、いま活躍するビジネスパーソンをゲストに迎え、地域経済の話題や企業活動について語ります。

竹内は、後継者不足に悩む製造業の支援に向けた具体的な取り組みをテーマに、スタジオでの収録に臨みました。

■収録の様子

■放送内容詳細

TOKAI RADIO『Morning Delight』(毎週日曜7:00～10:00)内

「BUSINESS CRUISING supported by 中日BIZナビ」

放送日：2025年10月26日（日）

放送時間：7時44分～7時52分

番組HP： https://www.tokairadio.co.jp/program/md/

<聴取方法>

ラジオ ： FM92.9MHz ／ AM1332kHz

radiko：パソコン・スマートフォンア

■竹内の紹介

米国Bradford大学マネジメント学部卒業。

ニフティ株式会社の経営企画担当として、インターネット市場の黎明期に、経営計画策定や市場・競合分析、CI／ブランディングなどの業務に従事。三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社にて、経営・マーケティング戦略のコンサルタントとして活躍。その後、日本オラクル株式会社のマーケティング本部長に就任。

2014年3月に当社の代表取締役社長に就任し、子会社の経営にも従事。

セレンディップ・ホールディングス株式会社

本 社 愛知県名古屋市中区錦一丁目５番 11 号

設 立 2006年8月

代表者 代表取締役社長兼CEO 竹内 在

URL https://www.serendip-c.com/

事業内容 経営受託及び事業再生、投資事業、経営コンサルティング