トヨクモのkintone連携サービス「kViewer (ケイビューワー)」が3,000契約を突破！

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供するトヨクモ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 裕次、以下トヨクモ）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：青野 慶久、以下サイボウズ）が提供する業務改善プラットフォームである「kintone」と連携するkintone連携情報公開ツールkViewer(https://www.kintoneapp.com/kviewer)が3,000契約を突破したことをお知らせいたします。

kintone内の情報をカンタンに外部の方に公開

kViewerは、kintone内の情報を外部の方に公開できるようにする「kintone連携情報公開ツール」です。

プログラミングの知識がなくてもカンタンに始められます。

通常、kintoneのライセンスを持っている人しか閲覧できないkintone内の情報を、外部の方も見られるようになります。外部公開用のページ作成や情報の移し替えをする必要がなくなり、業務効率がアップします。

また、サイボウズのパートナーを評価するプログラム「Cybozu Partner Network Report (CyPN Report)」において、4年連続で星評価（Star Rating）を獲得いたしました。

製品HP：https://www.kintoneapp.com/kviewer

導入事例：https://www.kintoneapp.com/case?product=kViewer

お問い合わせ：https://www.kintoneapp.com/contact

■利用シーン

kViewerは、お知らせ、Q＆A、予約状況、セミナースケジュール、売上情報、顧客情報、作業進捗、在庫状況の共有など、さまざまな用途でご活用いただいております。

利用シーン：https://www.kintoneapp.com/kviewer/use-cases

■導入事例

kViewerは、全国のさまざまな業種・業界で導入されています。単体での利用に加え、トヨクモが提供する他のkintone連携サービスと組み合わせることで、さらに活用の幅が広がります。

例えば、kViewerで公開したページを閲覧者自身が編集したり（『FormBridge(https://www.kintoneapp.com/form-bridge)』連携）、PDFで出力したり（『PrintCreator(https://www.kintoneapp.com/print-creator)』連携）することも可能になり、多様なニーズにお応えしています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32205/table/203_1_7d9cd1c1930d327f9e791a1c36d4aea5.jpg?v=202510201055 ]

導入事例一覧：https://www.kintoneapp.com/case?product=kViewer

kintoneとは

東証プライム上場企業の3社に1社を含む、38,000社以上が利用しているサイボウズのノーコード・ローコードツール。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務にあわせた改良も簡単に素早くできます。主な機能として「データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

製品サイト：https://kintone.cybozu.co.jp

14,000契約を突破したトヨクモ kintone連携サービス(Toyokumo kintoneApp）

トヨクモでは、6つのkintone連携サービスを提供しており、サイボウズのパートナーを評価するプログラム「Cybozu Partner Network Report」にて、星評価を獲得しています。

社内はkintone、社外の人とのやりとりはToyokumo kintoneAppでお客様を「非効率な業務から解放する」ために、これからもサービスの開発・提供を続けて参ります。

製品サイト：https://www.kintoneapp.com/

導入事例：https://www.kintoneapp.com/case

お問い合わせ：https://www.kintoneapp.com/contact

トヨクモ株式会社 会社概要

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。

クラウドサービスは、20,000契約(グループの累計、2025年5月時点)超えを実現しております。従来に無いサービス着眼点、簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェイスで、 日常的にパソコンやスマートフォンを活用していないIT初心者の方にとっても、安心して利用できるサービスを提供し、 企業における情報化の第一歩を支援しています。

商号：トヨクモ株式会社（Toyokumo, Inc.）

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

URL：https://toyokumo.co.jp

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発/提供、新サービスの開発と運用

FormBridge https://www.kintoneapp.com/form-bridge

kViewer https://www.kintoneapp.com/kviewer

kMailer https://www.kintoneapp.com/kmailer

PrintCreator https://www.kintoneapp.com/print-creator

DataCollect https://www.kintoneapp.com/data-collect

kBackup https://www.kintoneapp.com/kbackup

トヨクモ スケジューラー https://www.toyokumo.app/scheduler

安否確認サービス2 https://www.anpikakunin.com/

NotePM https://notepm.jp/

