コングラントと阪急阪神ホールディングス、企業支援型クラウドファンディング「ゆめ・まちクラウドファンディング」第2回が始動

コングラント株式会社

ソーシャルセクターおよび企業向けに寄付DXシステムを提供するコングラント株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：佐藤正隆、以下「コングラント」）は、阪急阪神ホールディングス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長 グループCEO：嶋田泰夫、以下「阪急阪神HD」）が、2025年11月4日（火）より開始する企業支援型クラウドファンディング「ゆめ・まちクラウドファンディング」（第2回）において、寄付決済・管理システムの提供および伴走支援を通じて、市民団体の活動を支援します。

■リリースの背景

阪急阪神HDでは、阪急阪神沿線で“地域環境づくり”や“次世代の育成”に取り組む市民団体の持続的な活動支援を行い、大人もこどもも地域の活動に触れ合える様々な機会を提供しています。

その一環として、同社が運営する「阪急阪神 未来のゆめ・まち基金」の助成団体を対象に、2024年度より企業支援型クラウドファンディング「ゆめ・まちクラウドファンディング」を開始しました。初年度は10団体が参画し、492名からのご支援により、合計4,805,500円の寄付が集まりました。

2025年度も同様に10団体が参加し、第2回「ゆめ・まちクラウドファンディング」を実施します。こうした取り組みが、市民団体の持続的な活動支援となることを目指しています。

「ゆめ・まちクラウドファンディング」特設サイト：https://congrant.com/jp/corp/hhhd/yumemachi.html

■「ゆめ・まちクラウドファンディング」概要

阪急阪神HDが本来発生する寄付決済手数料を全額負担することで、寄付金がそのまま市民団体に届く仕組みを実現しています。

「阪急阪神 未来のゆめ・まち基金」の助成団体の中から、本プロジェクトの趣旨に賛同し、応募のあった10団体が参加しています。阪急阪神沿線の地域社会と深く関わる、多様な分野の団体が名を連ねています。

■「ゆめ・まちクラウドファンディング」参画団体への支援内容

- 特設サイト：https://congrant.com/jp/corp/hhhd/yumemachi.html- クラウドファンディング実施期間： 2025年11月4日（火）～ 12月22日（月）- 目標金額：1団体あたり最大60万円（ネクストゴールを含む）- 参加団体：「阪急阪神 未来のゆめ・まち基金」で助成した市民団体の内、10団体

１.阪急阪神HDによる広報サポート・支援プログラムの提供

- 寄付決済手数料の全額負担- 「ゆめ・まちクラウドファンディング」特設サイトにて、市民団体のクラウドファンディングを紹介- 阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト公式SNSでプロジェクトを紹介- 特別企画列車「SDGsトレイン 未来のゆめ・まち号」の車内吊り広告・沿線情報紙（TOKK）でプロジェクトを広報

２.コングラントによる寄付募集ノウハウの提供

寄付募集力を高める勉強会を実施

プロジェクトに参加する市民団体にクラウドファンディングの戦略立案をサポート

■阪急阪神HD担当者のコメント

阪急阪神HDグループは、「未来にわたり住みたいまちづくり」への共感や機運を高めることを目指し、従業員や沿線地域の皆様に社会課題を知る機会や学びの場を提供しています。「ゆめ・まちクラウドファンディング」では、市民団体にクラウドファンディングの機会を提供するだけでなく、当社による広報サポートや寄付決済手数料の負担に加え、コングラント社と連携して、資金調達に関する勉強会の開催やアドバイスを行います。これらの支援を通じて、市民団体にとって継続的な資金調達のきっかけとなることを目指します。初めて実施した昨年度は、参加いただいた全ての市民団体が目標金額を達成することが出来ました。今年度も引き続き活動を応援させていただき、ステークホルダーと協働しながら、持続可能な社会の実現に貢献して参ります。

・運営企業

コングラント株式会社は、ソーシャルセクターと企業向けに寄付決済を中心とする「寄付DXシステム」を提供しています。寄付募集・決済・CRMなどNPO経営に必要なすべてをワンストップで提供し、導入団体は3,500団体以上、寄付流通総額は120億円を突破しました。企業・従業員の寄付DXを推進する事業も展開し、大企業の人的資本に関連する開示項目の改善・発展に貢献しています。

【会社名】コングラント株式会社

【代表】代表取締役CEO 佐藤 正隆

【設立】2020年5月11日

【所在地】〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17 江戸堀イーストビル6F

企業支援型クラウドファンディングとは

企業がNPOのクラウドファンディングをマッチング寄付や広報支援で応援するプログラムです。自社のマテリアリティ領域で活動するNPOを応援し、パートナーと連携して社会課題の解決を目指します。

コングラントでは、企業ごとに、企業が支援したい社会課題やテーマ、条件に合わせて、クラウドファンディングを実施する非営利団体を募集しています。

企業支援型クラウドファンディングへのお問い合わせ

企業支援型クラウドファンディングをご検討の企業様はお問い合わせフォームからご相談ください。

お問い合わせフォーム

https://congrant.com/jp/corp/contact.html