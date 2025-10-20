楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『忘れる前に／Vaundy』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜・メロディ譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『忘れる前に／Vaundy（ピアノソロ）[LPS2216]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2216
＜楽譜概要＞
「忘れる前に／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
配信シングル（2025年9月30日リリース）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年10月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332204&id=bodyimage1】
『忘れる前に／Vaundy（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1939]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1939
＜楽譜概要＞
「忘れる前に／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
配信シングル（2025年9月30日リリース）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年10月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332204&id=bodyimage2】
『忘れる前に／Vaundy（メロディ譜）[LTML16]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML16
＜楽譜概要＞
「忘れる前に／Vaundy」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
配信シングル（2025年9月30日リリース）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2025年10月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332204&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社フェアリー
