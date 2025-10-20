年末のご挨拶に選ばれる上質さ｜美濃焼komonマグカップペアギフト
日本の伝統文様を現代的にアレンジした、美濃焼の「komon（小紋）」シリーズ。
こちらは、上品な磁器製のマグカップペアセットです。
手にしっくりと馴染むやわらかなフォルムと、穏やかな色合いで描かれた小紋柄が、日常にさりげない和のぬくもりを添えます。
美濃焼ならではの滑らかな質感と、程よい厚みのあるつくりは、
温かい飲み物を入れても持ちやすく、使うたびに心がほっと安らぐ感覚を与えてくれます。
電子レンジ・食洗機対応で、機能面でも優れているため、
忙しい朝のコーヒータイムから、夜のリラックスタイムまで幅広く活躍します。
専用の化粧箱入りで、結婚祝いや新築祝い、ご両親への贈り物などにも最適。
「和モダン」を感じさせるデザインと実用性を兼ね備えたギフトとして、幅広い世代に喜ばれるアイテムです。
美濃焼の伝統技法を日常に取り入れ、毎日の一杯を、より上質で心地よい時間に。
【美濃焼 磁器】komon マグカップペア［ギフトセット］※レンジ・食洗機対応
https://naire-shop.com/naire-awasaka-7-1968/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
