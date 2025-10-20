【高岡銅器×hiracle】桜の酒器セット｜記念日・退職祝いに上質な錫の贈り物
片口1点とぐい呑み2点がセットになったこの「さくら酒器セット」は、金属工芸の町・高岡の職人による精緻な技が光る逸品。錫ならではのやわらかな輝きと、花びらを思わせる上品な曲線が、日本酒を注ぐたびに心華やぐひとときを演出します。
錫はイオン効果によりお酒の雑味を和らげ、まろやかな口当たりを引き出すといわれています。
冷酒はより澄んだ味わいに、常温酒はよりふくよかに。味の変化を五感で楽しむことができるのも、錫製酒器ならではの魅力です。
春の贈り物やお祝いのギフトとしてはもちろん、自宅での晩酌やおもてなしにも最適。
桜の花びらが咲くように並ぶ酒器は、テーブルを優美に彩り、SNS映えする美しさです。
【hiracle】さくら酒器セット（片口＆ぐい呑み2個）～錫製酒器
