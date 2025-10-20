津田健次郎さん出演「au PAY スマートローン」のWebCM「スマートな選択肢」篇を公開

auフィナンシャルサービス株式会社

auフィナンシャルサービスは、2025年10月20日から「au PAY スマートローン」のWebCM（以下 本CM）を公開します。本CMには声優や俳優として幅広く活躍する津田健次郎さんが出演し、au PAY スマートローンが、auユーザーにとって「なんで、モチロン、スマロン？」なのかという理由に迫る内容となっています。

■CMストーリー

張り込み中の津田さんと後輩の二人組。静かな空気の中、少し生意気そうな後輩が、おもむろにau PAY スマートローンについての話題を切り出します。

「auユーザーなら、モチロン、スマロン！」というおなじみのフレーズに対し、「なぜ、モチロンなのか？」と無邪気に問いかける後輩。津田さんは答えに詰まりながらも、素直に「わからない」とは言えず、「AIにでも聞いてみろ」とAI任せにしてうまくその場を切り抜けます。

本CMでは、「なんで、モチロン？」という小さな疑問をあえて強調することで、auユーザーがau PAY スマートローンをスマートに使える理由を伝えています。また、検索行動が「たずねる」（AIとの対話行動）へと変化しつつある現代の情報取得の流れを反映し、auユーザーがau PAY スマートローンについて調べてみたくなるようなストーリーとなっています。

■CM概要

タイトル：「スマートな選択肢」篇（30秒）

公開日：2025年10月20日よりYouTube等で配信予定

CM 本編 URL：https://youtu.be/evb5QUQejBU?si=A3B6BgvvaPRfoL32

■撮影エピソード

横浜某所で行われた撮影に、爽やかな笑顔で登場した津田さん。まだ強い夏の日差しが残る中、野外での撮影がスタートしました。

今回の企画は、津田さんと後輩役の成海花音（なるみかのん）さんの演技力が何より見どころ。監督から高い演技力が求められる中、「こういった点も考えた方がいいですか？」など津田さんからも積極的に提案し、津田さんの魅力が光るダーティーな先輩役を熱演。

津田さんと成海さん、それぞれ個人撮影のシーンでもお二人とも休憩することなく、声で参加して間合いの取り方に協力。お互いの演技を見守りながら、素敵なバディを見せてくださいました。また合間時間は、車の中で待機できるところでも、積極的にスタッフの輪に入り談笑。和やかなムードをつくってくださり、楽しい現場になりました。

・津田健次郎さんより撮影後のメッセージ

とっても面白い内容の、なんか笑えるようなCMに出演させていただくことがとても楽しみでした。

撮影は終わったばっかりなんですが、非常に楽しかったです。出来上がりが楽しみです。

■津田健次郎さんプロフィール

声優・俳優。

声優として『チ。-地球の運動について-』『呪術廻戦』『遊☆戯☆王デュエルモンスターズシリーズ』ほか多数のアニメ作品、『スター・ウォーズシリーズ』などの洋画吹き替え、多ジャンルのナレーションを担当。

第15回声優アワード主演男優賞受賞。

第53回ベストドレッサー賞 芸能部門を受賞。

また連続テレビ小説「あんぱん」、映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」ほか俳優としても広く活躍している。

■au PAY スマートローンについて

au PAY スマートローンは、スマートフォンで申し込みから借り入れ・返済まで完結でき、au PAY 残高への直接チャージも可能な、便利でおトクなカードレスローンサービスです。au PAY スマートローンでチャージしたau PAY 残高は、au PAY（コード支払い）やau PAY プリペイドカードを通じて、全国のコンビニ・スーパー・ドラッグストアなど、さまざまなお店で利用でき、お買い物200円ごとに１Pontaポイントがたまります。

さらにau ユーザーなら、ご登録のお客さま情報が自動で反映されるためお申し込みがスマートです。auなあなたに、スマートな選択肢として、au PAY スマートローンの利便性を実感していただけることを目指しています。

現在、au PAY スマートローンでは、入会やご利用に際し３つのおトクな特典を提供しています。

特典の詳細はこちら(https://loan.kddi-fs.com/lp/01/?utm_source=loan-kddi-fs&utm_medium=referral&utm_campaign=2507_auPAY_10,000peopleCPN_250701&utm_term=f_300019&argument=y9e2GWzK&dmai=f_300019&trflg=1)をご参照ください。

■auフィナンシャルサービスについて

auフィナンシャルサービスは、生活の中心となったスマートフォンを通じてお客さまの日常生活における決済・金融サービスをより身近にする「スマートマネー構想」を推進しています。今後も、お客さまに一番身近に感じてもらえる会社として、信用を通じ、デジタル金融を推進することで、お客さまに寄り添った新しい体験価値を創造していきます。

（参考）

■au PAY スマートローン（https://loan.kddi-fs.com/(https://loan.kddi-fs.com/)）の特長

１. お申し込みがカンタン

au IDをお持ちの場合、入力項目が少なく、スマートフォンから簡単にお申し込みが完了します。

２. ATMにいかなくてもスマホ1つで完結

スマートフォンからすぐにご登録の金融機関口座への振込みでお借り入れができ、ATMを探して

並ぶ手間が省けます。au PAY 残高への直接チャージもできるので、困った時にはスマートフォン

1つで解決できます。

３. 審査は最短30分、最短即日融資が可能

入会審査はお申し込みから最短30分（※）で完了するため、即日お借り入れができます。また、

返済は、10万円以内のお借り入れであれば、月々4,000円から可能です。

※申込内容や申込時間によりご希望に沿えない場合があります。

以 上