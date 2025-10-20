あっという間にくる定年後、この先３０年、誰と いつまで どう働くか『人生を後悔しない５０代・６０代起業』著者千本倖生が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１０月１日に『人生を後悔しない５０代・６０代起業』著者千本倖生が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『人生を後悔しない５０代・６０代起業』著者千本倖生
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/47tg6em
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4ol5t2T
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405600
あっという間にくる定年後、限りある時間の使い方。
この先３０年、誰と いつまで どう働くか
ずっとやりたかったことがベストなのか?
仲間も資金も起業経験も!「ゼロから成功」できる最短ルート!
実は成功率７０％！
インフレ、老後２０００万円問題…あらゆる危機から脱する最高の問題解決法
■著者 千本倖生
日本の通信革命を起こしたシリアルアントレプレナー（連続起業家）。
1942年奈良市出身。
京都大学工学部電子工学科卒業後、日本電信電話公社（現NTT）に入社。
光通信やデジタル通信の研究・開発に携っていた
24歳のときフルブライト奨学生に選出され渡米、
フロリダ大学大学院でコンピューターサイエンスの博士号（Ph.D.）を取得。
帰国後、世界に比して高すぎる日本の電話料金を引き下げるべく
「NTTの一社独占市場」の打破を目指して、
1984年、京セラ創業者・稲盛和夫氏と第二電電（現KDDI）を創業。
1999年、イー・アクセス創業、2005年、イー・モバイル（現・ワイモバイル）創業。
一連の起業により、日本に高速インターネットやスマホを普及させ多くの産業の発展に寄与。
後進の育成にも取り組み、
1996年、慶應義塾大学をはじめ、ハーバード大学やスタンフォード大学で教授として教鞭を執る。
2023年、公益財団法人「こどもたちと共に歩む会」を設立、理事長に就任。
2025年までの起業実績8社。著者に『千に一つの奇跡をつかめ!』（サンマーク出版）ほか多数がある。
■『人生を後悔しない５０代・６０代起業』著者千本倖生
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/47tg6em
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4ol5t2T
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405600
プレスリリース詳細へ