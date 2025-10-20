電子チケットサービス「LivePocket」の販売プラットフォームを刷新！イベント主催事業者様向け新システムリリースキャンペーン第一弾も開始！

LivePocket株式会社

お客様各位

LivePocket株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：権正和博）は、当社が提供する電子チケット販売プラットフォーム「LivePocket」のシステムを2025年10月20日に刷新したことをお知らせいたします。

当社の提供する電子チケット販売プラットフォーム「LivePocket」は2013年 のサービス開始から多くのお客様にご好評いただき、今では1,200万人を超える会員、年間800万枚を超えるチケットの発券を行っております。

お客様がより安心・安全・便利にご利用いただける環境を提供し続けるため、このたび新しいプラットフォーム（以後「新システム」）をご用意いたしました。これまで以上に使いやすく、よりセキュアなシステムとなっております。

また、新システムの提供開始を記念したイベント主催者様向けキャンペーン第一弾として、振込手数料無料キャンペーンを実施いたします。有料イベント、無料イベントを問わず、この機会にぜひ積極的にご利用ください。

■新システム概要

提供開始日：2025年10月20日（月）

URL：

イベント主催者様向けサイト：https://livepocket.jp/owner

チケット購入者様向けサイト：https://livepocket.jp/

主な特長：

今まで簡単にはできなかったチケット販売を、企業でも個人でも、誰もが簡単に、手軽な利用料で実現できます。

利用料は、売れたチケットの金額の5%だけ。初期費用、固定費（月額・年額等）、公演登録料、オプション料金などの費用はかかりません。

また、新システムへの刷新に伴い、以下の機能強化をしております。

・主催者機能のスマートフォン対応

・主催者ログイン機能のセキュリティ強化

・抽選機能の強化（自動抽選機能の導入） 等

サイトデザイン：

イベント主催者様向けサイトイメージ

チケット購入者様向けサイトイメージ

新システムでは、サービスロゴも刷新いたしました。

新サービスロゴ

■イベント主催者様向け新システムリリースキャンペーン第一弾概要

期間：2025年10月20日（月）～2026年3月31日（火）

概要：新システムでキャンペーン実施期間中に開催されたイベントについて、当社から主催者様へ2026年4月15日までにお振込みが発生する場合、通常いただいている550円（税込）/件の振込手数料を無料といたします。

注意事項：

・本キャンペーンはイベントを販売される主催者様向けです。

・旧プラットフォーム（以後「旧システム」）での開催イベントは本キャンペーンの対象外です。

・イベント終了日(売上確定日)がキャンペーン実施期間内であるものが対象です。

・口座不備による再振り込みや返金による支払日の延期の場合も、期間内であればキャンペーンの対象となり、振込手数料は無料となります。ただし、振込日が2026年4月16日以降になる場合は振込手数料がかかります。

本キャンペーンの詳細は下記のページをご覧ください。

URL：https://t.livepocket.jp/lp/cpn/campaign/camp_251021.html

イベント主催者様向け第二弾以降のキャンペーン詳細については、後日お知らせいたします。



■現在LivePocketをご利用いただいているお客様へ

旧システムも一定期間は並行運用いたしますが、順次「新システム」に移行をお願いいたします。並行運用期間中の主催者アカウント、利用者アカウント、購入済みチケットの取り扱い等については下記の詳細ご案内ページをご参照ください。

サイト移行のご案内詳細ページ：

イベント主催者様向け：https://sp.livepocket.jp/owner-renewal/index.html

チケット購入者様向け：https://sp.livepocket.jp/user-renewal/index.html#url-change

LivePocketはひとりでも多くのイベント主催者様とチケット購入者様をおつなぎし、ひとつでも多くの笑顔があふれる世の中にできるよう、これからもサービス品質の向上に努めてまいります。

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

■プラットフォーム刷新にかかるお問い合わせ先

イベント主催者様用、チケット購入者様用の各ページ内のお問い合わせよりお願いいたします。

▽イベント主催者様向けサイト

https://livepocket.jp/owner

▽チケット購入者様向けサイト

https://livepocket.jp

以上