「Japan DX Week［秋］2025」にNEARIZEが出展｜「なくす不安・探すムダ」をゼロに！現場DXの最新ソリューションを公開！

NEARIZE株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：増木 大己）は、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催される「Japan DX Week［秋］」内「現場DX EXPO」に出展いたします。

本展示会は、現場業務のDXを推進する製品・サービスを提供する企業が一堂に会する専門展示会です。NEARIZEは、”なくす不安・探すムダ”を解消する法人向けソリューション「MAMORIO Biz」をはじめ、新型ハードウェア製品やAIによる会話型アシスタント機能など、進化中の最新製品を実機展示いたします。備品や資産、人の所在をリアルタイムで「見える化」する新たな体験をご提供いたします。

ぜひこの機会に、弊社ブースにお立ち寄りください。

■ 会場で体験できるのはこんなこと！

ブースイメージ

MAMORIO Bizは、スマートタグを活用して、備品・資産・人の所在や動きをリアルタイムで“見える化”する法人向けの所在管理ソリューションです。

展示ブースでは、「今どこにある？」「誰が使っている？」がひと目でわかる体験を、実際の業務を想定した様々なシーンでご紹介します。

・管理画面のデモで、現場全体の動きをリアルタイムで可視化

・スマートタグやGPSトラッカーなど各種デバイスを実機で体感

・導入後の運用イメージが具体化できるシナリオ展示も実施

■ 現場ではこんな使い方が進んでいます

■ AIが現場をサポートする次のMAMORIO Biz

- 物流・倉庫：資材や在庫を“探さない”環境づくり- 建設・ビル管理：工具・機材の持ち出しをラクに管理- 医療・介護：利用者や機器の位置をすぐ把握- オフィス・商業施設：スタッフ動線や鍵の管理をスムーズに

今回の展示では、MAMORIO Bizの進化形として開発中のAIチャットアシスタント機能を初公開します。

人や物の入退場や危険エリアへの滞在を検知して自動通知。

さらに「今どこ？」「誰が使っている？」といった質問にも、チャットで尋ねるだけでAIが即座に回答します。

現場の変化や異常に“気づかせる”――そんな次世代の体験を、ぜひ会場でご体感ください。

■ 出展概要



展示会名：Japan DX Week［秋］内「現場DX EXPO」

会期：2025年10月22日（水）～24日（金）

10:00～18:00（最終日は17:00まで）

会場：幕張メッセ（1～8ホール）

ブース：ホール４【A15-102】

主催：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/dxweek.html

■ 無料来場登録はこちら

※来場には事前登録が必要です。下記リンクより登録をお願いいたします。



https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1499388072927495-MEG

■ 会社概要

NEARIZE株式会社（旧MAMORIO株式会社）

所在地：東京都千代田区外神田3-3-5 ヨシイビル5F

代表者：代表取締役 増木 大己

事業内容：スマートタグ「MAMORIO」、スマートタグを活用したIoTソリューション「MAMORIO Biz」の開発・販売および、アンケート調査を活用したリサーチマーケティング「リサトル」の提供



公式サイト：https://nearize.co.jp



MAMORIO Biz製品サイト：https://mamorio.biz

■ 製品サイトURL

▼MAMORIO公式ストア

https://store.mamorio.jp/

▼MAMORIO

https://mamorio.jp/

▼MAMORIO Biz

https://mamorio.biz/

▼リサトル

https://resatoru.jp/