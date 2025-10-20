「Japan DX Week［秋］2025」にNEARIZEが出展｜「なくす不安・探すムダ」をゼロに！現場DXの最新ソリューションを公開！
NEARIZE株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：増木 大己）は、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催される「Japan DX Week［秋］」内「現場DX EXPO」に出展いたします。
本展示会は、現場業務のDXを推進する製品・サービスを提供する企業が一堂に会する専門展示会です。NEARIZEは、”なくす不安・探すムダ”を解消する法人向けソリューション「MAMORIO Biz」をはじめ、新型ハードウェア製品やAIによる会話型アシスタント機能など、進化中の最新製品を実機展示いたします。備品や資産、人の所在をリアルタイムで「見える化」する新たな体験をご提供いたします。
ぜひこの機会に、弊社ブースにお立ち寄りください。
■ 会場で体験できるのはこんなこと！
ブースイメージ
MAMORIO Bizは、スマートタグを活用して、備品・資産・人の所在や動きをリアルタイムで“見える化”する法人向けの所在管理ソリューションです。
展示ブースでは、「今どこにある？」「誰が使っている？」がひと目でわかる体験を、実際の業務を想定した様々なシーンでご紹介します。
・管理画面のデモで、現場全体の動きをリアルタイムで可視化
・スマートタグやGPSトラッカーなど各種デバイスを実機で体感
・導入後の運用イメージが具体化できるシナリオ展示も実施
■ 現場ではこんな使い方が進んでいます- 物流・倉庫：資材や在庫を“探さない”環境づくり
- 建設・ビル管理：工具・機材の持ち出しをラクに管理
- 医療・介護：利用者や機器の位置をすぐ把握
- オフィス・商業施設：スタッフ動線や鍵の管理をスムーズに
■ AIが現場をサポートする次のMAMORIO Biz
今回の展示では、MAMORIO Bizの進化形として開発中のAIチャットアシスタント機能を初公開します。
人や物の入退場や危険エリアへの滞在を検知して自動通知。
さらに「今どこ？」「誰が使っている？」といった質問にも、チャットで尋ねるだけでAIが即座に回答します。
現場の変化や異常に“気づかせる”――そんな次世代の体験を、ぜひ会場でご体感ください。
■ 出展概要
展示会名：Japan DX Week［秋］内「現場DX EXPO」
会期：2025年10月22日（水）～24日（金）
10:00～18:00（最終日は17:00まで）
会場：幕張メッセ（1～8ホール）
ブース：ホール４【A15-102】
主催：RX Japan株式会社
公式サイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/dxweek.html
■ 無料来場登録はこちら
※来場には事前登録が必要です。下記リンクより登録をお願いいたします。
https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1499388072927495-MEG
■ 会社概要
NEARIZE株式会社（旧MAMORIO株式会社）
所在地：東京都千代田区外神田3-3-5 ヨシイビル5F
代表者：代表取締役 増木 大己
事業内容：スマートタグ「MAMORIO」、スマートタグを活用したIoTソリューション「MAMORIO Biz」の開発・販売および、アンケート調査を活用したリサーチマーケティング「リサトル」の提供
公式サイト：https://nearize.co.jp
MAMORIO Biz製品サイト：https://mamorio.biz
■ 製品サイトURL
▼MAMORIO公式ストア
https://store.mamorio.jp/
▼MAMORIO
https://mamorio.jp/
▼MAMORIO Biz
https://mamorio.biz/
▼リサトル
https://resatoru.jp/