明日香野がMASA全日本ビーチテニス選手権に和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野が、「第12回MASA全日本ビーチテニス選手権」（10/3～5・須磨海浜公園）に協賛し、和菓子をお届けしました。
ビーチテニスは、砂浜のコートにてノーバウンドでボールを打ち合い、敵陣にボールを落とせば得点できます。大会によって、1セットマッチ、3セットマッチ、8ゲームマッチなどがありますが、本大会は2セットマッチ、ダブルスで男子・女子・ミックスの3カテゴリーがトーナメント形式で行われました。
全日本の舞台とあって、研ぎ澄まされたコントロールショットやダイビングなど会場を沸かせるプレーが連発。会場から惜しみない拍手が送られていました。会場となった須磨海浜公園では、ほかにもさまざまなビーチスポーツの大会が行われており、周辺は熱気に包まれた1日になりました。
明日香野は、会場で「大人の団子」のみたらし、三色・よもぎ、炙りよもぎ・十勝産地小豆使用粒あんの3種類をお渡ししました。
【大会概要】
大会名 ：第12回MASA全日本ビーチテニス選手権大会
主 催 ：一般社団法人 日本ビーチテニス連盟
開催日 ：2025年10月3日（金）～10月5日（日）
会 場 ：須磨海浜公園（神戸市須磨区須磨浦4-1）
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
