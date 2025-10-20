未来の水上エンタメ「ARIVIA」 ― スペースワン、CES2026（ラスベガス）へ2年連続出展が決定！

株式会社スペースワン

株式会社スペースワン（本社：福島県郡山市／東京営業所：東京都台東区、代表取締役：小林 康宏、以下「スペースワン」）は、福島県次世代産業課のサポートを得て、2026年1月6日（火）～9日（金）にラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー見本市（CES2026）に2年連続で出展します。

今回の出展は、2025年1月のCES（米国・ラスベガス）、2025年5月のXPONENTIAL （米国・ヒューストン）、9月のIFA（ドイツ・ベルリン）、10月のGITEX GLOBAL（中東・ドバイ）に続くものです。世界市場での認知拡大とネットワーク構築を加速し、観光・都市開発・スマートシティ分野における社会実装の機会を創出することを目的としています。

■CES2026について

CES（Consumer Electronics Show）は、世界最大級のテクノロジー見本市であり、革新的な技術や製品が一堂に会する場です。ラスベガスで毎年開催され、グローバルな企業やスタートアップ、テクノロジー愛好家が集結します。CES2025では、出展社約4500社（内スタートアップ1400社）、参加者は世界約150カ国から約15万人が訪れました。2026年はさらに大きな盛り上がりが期待されるなか、次世代水上エンターテインメント技術「ARIVIA」の最新モデルを披露し、世界市場への本格展開に向けた大きな一歩を踏み出します。

https://www.ces.tech/

■CES2026出展の目的

スペースワンは、2025年に米国・欧州・中東で開催された4つの国際展示会（CES／XPONENTIAL／IFA／GITEX）に出展し、世界中の投資家・企業・自治体・メディアから高い評価と数多くのアイデア・フィードバックを得ました。これにより、製品の方向性や市場性がさらに明確となり、現在は本格的な製品化に向けた実機の開発を進めています。

2年目となる今回のCES 2026では、単なる技術展示やコンセプト提案にとどまらず、具体的なビジネス展開・商用化フェーズへの移行を目指します。特に、海外のリゾート施設・都市開発プロジェクト・観光インフラとのコラボレーション機会を広げ、現地パートナーとの連携による実証・導入プロジェクトの創出を推進します。

■新しい水上エンタメ ―「ARIVIA」―

CES2025（米国・ラスベガス）XPONENTIAL2025（米国・ヒューストン）IFA2025（ドイツ・ベルリン）GITEX GLOBAL 2025（中東・ドバイ）

ARIVIA（アリヴィア）は、噴水・LED・自動航行機能を備えた“水上ドローン”として誕生した、新しい水上エンターテインメントです。

水上で“光・音・動き”を融合させたエンターテインメントを創出する、ブイ型の自律制御デバイスで、本体には、カラフルなLEDライト、制御可能な噴水、GPS、音響再生機能を搭載。複数台を連携させた水上ドローンショーや、音楽・プロジェクションマッピングとの連動演出にも対応予定です。

想定される活用シーンは、都市の水辺、観光地、リゾート施設、プール、漁港、公園など多岐にわたります。エンターテインメントショーやイベントを通じて地域の魅力を引き出し、観光振興や地域活性化に貢献できる製品です。

（ドバイ）ラ・メールビーチでの素材撮影（ドバイ）滞在先ホテルでの素材撮影

2025年1月のCESでは「ARIEL」として初披露され、多くの反響を得ましたが、国際展開を見据えたブランド戦略と世界観を追求し、「ARIVIA」として生まれ変わりました。

また、ARIVIAは機能面だけでなくデザイン面でも大きく進化を遂げました。

従来の特徴を受け継ぎながら、よりシンプルで洗練されたデザインとして刷新され、未来的なビジュアルと機能美を兼ね備えた新モデルとして生まれ変わっています。

さらに今回のモデルでは、スラスターの位置を最適化することで推進力のバランスを改善しました。

これにより、水上での操作性・安定性・機動性が飛躍的に向上し、よりスムーズで正確な航行を実現しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QYEUhrk2vXk ]

未来のショーが動き出す ― 2025年9月、ARIVIAテスト始動

■開催概要・ブース位置

新デザインモデル ― 洗練された未来的フォルム―柔らかな光を放つ球体とモジュール構造を備えたデザイン

名 称：CES 2026（Consumer Electronics Show）

日 程：2026年1月6日（火）～1月9日（金）

会 場：Eureka Park

（The Venetian Expo Las Vegas, 201 Sands Avenue, Las Vegas, NV 89169）

ブース：JAPAN TECH ※詳細は後日公開

■株式会社スペースワンについて

本社：福島県郡山市香久池1-17-3

東京営業所：東京都台東区上野1-20-1-5F

代表者：代表取締役 小林 康宏

設立：1996年8月8日

ウェブサイト：https://spacexone.com/

事業内容：空中ドローン、水中ドローンの人材育成・点検・調査・販売事業、福島県産品を中心とした販売企画事業、クリエイティブ事業、各種コンサルティング事業

ARIVIA公式ウェブ：https://ariviax.com/

最新の水上ドローン「ARIVIA」の詳細情報や製品コンセプト、ビジュアル素材をご覧いただけます。