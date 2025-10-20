【田中電気マーケット】SONY製最新医療用プリンターの取り扱いを開始。期間限定プリント用紙プレゼントキャンペーンも実施中！

田中電気株式会社Sony製「UP-X899MD」購入で選べるプリント用紙をプレゼント！

田中電気株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中良一）が運営する通販サイト「田中電気マーケット」では、2025年10月に登場したSONY製ハイブリッドグラフィックプリンター「UP-X899MD」の取り扱いを開始いたしました。

また、本製品は、現在開催中の「プリント用紙プレゼントキャンペーン」の対象に追加されます。それに伴いキャンペーン期間を2026年3月31日（火）まで継続することが決定しました。

この機会にぜひ、田中電気マーケットでのご購入をご検討ください。

製品詳細

UP-X899MD

高速・高精細な印刷とスムーズな操作性を両立。アナログ・デジタルの入力が可能なコンパクトタイプのハイブリッドグラフィックプリンター

■特長

- 高画質・高速プリント対応：325dpi／256階調による高解像度と約2秒の高速印刷で業務効率を向上- 画質の向上：画像本来の質感や階調を忠実に再現し、クリアな出力を実現- 新型デュアルカッター： 上下選択式のカット刃を装備。設置制限下でも柔軟に対応- 多様な入力・保存機能： アナログビデオ／USB入力対応、USBメモリーへの画像保存も可能- 操作性を向上： 白色バックライトLCDとジョイスティックレバーによる直感的な操作を実現、電源OFFでも用紙交換が可能- コンパクト設計・軽量化・消費電力削減：奥行縮小・軽量化・消費電力最大20％削減※従来機（UP-X898MD）との比較による

■販売価格

297,000円（税込）

■対象プリント用紙（キャンペーン特典）

以下のいずれかからお好きな用紙1種類を10巻プレゼント！

UPP-110HG

希望小売価格：2,970円（税込）/1巻

UPP-110HD

希望小売価格：2,750円（税込）/1巻

UPP-110S

希望小売価格：1,870円（税込）/1巻

詳細を見る :https://tanakadenki-market.com/shopdetail/000000013276/田中電気マーケットの製品ページです

その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

キャンペーン概要

■実施期間

～2026年3月31日（火）まで

■対象機種

・UP-X899MD（新発売）

・UP-X898MD

・UP-27MD

■対象者

医療機関・大学・研究機関・民間企業の方

■特典内容｜選べるプリント用紙プレゼント

●UP-X899MD、UP-X898MDをご購入の方

以下のいずれか1種類を10巻をプレゼント：

・UPP-110HG（1巻18m）

・UPP-110HD（1巻20m）

・UPP-110S（1巻20m）

●UP-27MDをご購入の方

以下のいずれか2セットをプレゼント：

・UPC-21L（Lサイズ 200枚）

・UPC-21S（Sサイズ 240枚）

■条件

田中電気マーケットにてユーザー登録を完了していること

詳細を見る :https://tanakadenki-market.com/new/2025-10-15-100535.html

お問い合わせ先

田中電気マーケット

運営会社：田中電気株式会社

担当者：北井・山崎

お問い合わせ：0120-900-709

田中電気マーケットWebサイト：https://tanakadenki-market.com/

会社概要

田中電気株式会社は1950年に創業し、電気・通信分野に特化した専門商社として、無線事業、携帯ショップ事業、DX、VR・AR、ドローン、モビリティなど、多岐に渡る事業を展開しています。

お客様の声を大切にし、市場のニーズに応え、お客様の課題を解決するソリューションを提供しています。

社名：田中電気株式会社

本社住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9

HP：https://www.tanaka-denki.co.jp/