順天堂大学医学部整形外科学講座 × Suilive 共同研究成果発表

株式会社SUISO JAPAN

Suiliveブランドを展開する株式会社SUISO JAPAN（代表取締役：稲石 陽）は、順天堂大学医学部整形外科学講座 内藤聖人准教授、鈴木崇丸先生らとの共同研究により、水素が神経再生を促進する新たな作用メカニズムを解明いたしました。

本研究成果は国際学術誌Molecular Medicine Reports (SPANDIDOS PUBLICATIONS)に掲載されました。

順天堂大学医学部整形外科学講座 内藤 聖人 准教授

専門手外科、上肢外傷

資格・役員日本整形外科学会 指導医・専門医

日本手外科学会 代議員・専門医

日本マイクロサージャリー学会 評議員

日本骨折治療学会 評議員

研究背景

加齢により末梢神経軸索再生能力は低下し、しびれや感覚障害、運動機能の低下を引き起こします。その背景に、REST（repressor element 1 silencing transcription factor） という転写調節因子が関与することが知られていました。RESTが増加すると神経再生は妨げられることが報告されていましたが、そのメカニズムは明らかになっていませんでした。

研究成果（ポイント）

今回の共同研究では、加齢マウスや細胞モデルを用いて水素の作用を解析し、以下の重要な発見が得られました。

1. 加齢でRESTが増えると神経再生能力が低下する

RESTの発現が増加すると、神経再生の指標となるタンパク質GAP43の発現が減少する。

2. 水素を投与するとRESTが減りGAP43が増える

高齢マウスやREST過剰発現細胞に水素を投与すると、REST発現が低下し、GAP43発現が

亢進する。→ 神経再生能力が改善することが期待される。

3. 水素はRESTの「核内輸送」を抑制する

細胞内に存在するRESTは、核内に輸送され転写調節因子としての役割を果たす。

水素を投与すると、RESTの核内への輸送が抑制されることがわかった。

水素投与により、RESTを核内に輸送するタンパク質の発現が低下することがわかった。

→RESTの核内輸送を抑制することで、神経再生能力が回復する可能性が示唆された。

今後の疾患改善への応用可能性

本成果は、以下のような疾患の治療・予防に役立つ可能性が期待されます。

・ 末梢神経障害（糖尿病性末梢神経障害、手術後や外傷後の神経損傷）

・ 加齢性疾患（手足のしびれ、ロコモティブシンドローム、サルコペニア）

・ 神経変性疾患（アルツハイマー病、パーキンソン病、脳梗塞後の神経修復）

・ 放射線治療や化学療法に伴う神経障害

順天堂大学医学部整形外科学講座 内藤聖人准教授のコメント

「水素がRESTの核内輸送を制御することで神経再生を助ける、という新しい作用機序が示されました。本成果は今後、末梢神経障害や神経変性疾患などに対する治療戦略につながると考えています。」

株式会社SUISO JAPAN 代表取締役 稲石 陽 コメント

「この度、順天堂大学医学部整形外科学講座の内藤聖人准教授及び鈴木崇丸先生との貴重な研究により、私が目指している『水素医学の確立』にまた1歩前進できました。心から感謝と共に治療の1つの選択肢として水素医学が認められるように、これからも常に挑戦していきます。」

研究体制

・ 順天堂大学医学部整形外科学講座

内藤聖人准教授 / 鈴木崇丸先生

・株式会社SUISO JAPAN

代表取締役:稲石陽

研究協力：水素吸入装置「Suilive」シリーズを使用

https://suilive-suisojapan.com