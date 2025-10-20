2025年10月17日

合同会社ＷＣＴウィズ







（就労継続支援b型事業所　ドリームクエスト津田沼）




ドリームクエスト津田沼、障がい者支援プログラムに「映像制作工房 LAC」を導入


～ 利用者のスキル育成と収益安定化を目指して ～


支援員の負荷軽減、定着率向上、地域発信力アップにも貢献















1. 背景と課題


近年、就労・生産活動分野において、障がい者支援事業所では以下のような課題が指摘されています：


安定した生産活動や収入源を確保することが難しい


利用者さまの定着率・モチベーション維持


支援員への指導負担の増加


他施設との差別化・PR課題


ドリームクエスト津田沼では、これらの課題に対応するとともに、利用者さまの可能性を引き出し、地域における事業所の存在価値を高める方法を模索してきました。



2. LAC（映像制作工房 LAC）とは


LAC（映像制作工房 LAC）は、就労支援事業所を対象に、利用者さま・支援員さま双方の成長を支える 映像制作教育プラットフォーム です。


主な特徴は以下の通りです：


体系的なカリキュラム設計


　段階学習プログラムをもとに、初心者から実践までを見据えた構成で、利用者さまの自信とスキル形成を促進します。


LAC-LMS（学習管理システム）


　支援員さまが進捗を可視化でき、指導負担を軽減。学習内容や達成度の確認が可能です。


データ分析機能


　学習データや案件成果に関する分析を行い、支援計画や事業改善に活用できます。


模擬案件・実案件の提供


　単なる学習では終わらず、実案件参画を通じて「働く経験」を得られる仕組みがあります。


LAC の導入によって、利用者さまのスキル向上と事業所収益の安定化、支援員負荷軽減という三位一体の価値が期待されます。



3. ドリームクエスト津田沼での期待成果


利用者さまの映像編集スキル向上と成果創出


収益構造の安定化


利用者定着率の向上


支援員さまの指導負荷の軽減


事業所の発信力アップ、外部との連携拡大



4. 今後の展望と展開


LAC を通じて得られた成果を定期的に公開し、他施設や地域との連携や発信を図ります。


成果に応じて、SNS・YouTube など外部発信を進め、利用者さまの作品を地域へ還元


他拠点・同種施設へ横展開


継続的な改善とフィードバックを重ね、LAC プログラムをカスタマイズ



5. お問い合わせ先


■ドリームクエスト津田沼 代表　河津公彦


https://wctwith.com/dreamtsudanuma/


〒275-0026


千葉県習志野市谷津5-4-8谷津駅前ビル３階


電話：047-411-6414　　E-mail：info@wctwith.com


■LAC 提供元：BLANCPORT合同会社 代表　宇野翔太


https://blancport.studio.site/


〒530-0027


大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル7階 StartupSide Osaka


E-mail：uno-s@blancport.net