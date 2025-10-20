世界陸上準決勝進出の女子ハードル中島ひとみ氏がデモンストレーション公開｜11/8（土）「SPEEDSTAR大阪大会　かけっこ教室」参加小学生募集中

株式会社SPEED STAR

日本陸上競技連盟が推進する「SPEED STAR 30m Dash Challenge」大阪大会（2025年11月8日・9日／うめきた広場）にて、世界陸上2025東京大会でも活躍したハードル走アスリート・中島ひとみ氏（長谷川体育施設所属）の出演が決定しました。

(C)︎宮地輝



中島氏は、大会1日目に開催されるプログラム「メダリスト直伝！小学生かけっこ教室」に登場し、ハードル走のエキシビションを実施します。

世界の舞台を経験したアスリートから学ぶ「走る楽しさ」

Day1（11月8日）に実施される「メダリスト直伝！小学生かけっこ教室」では、北京五輪男子400mリレー銀メダリストの朝原宣治氏、日本選手権100m走2連覇の坂井隆一郎氏が講師として登壇。



小学生を対象に、走り方の基本やスタートフォームの指導、30m走のタイム計測、坂井氏との並走体験などを通じて「走りの技術」だけでなく、「走ることの楽しさ」を体験できるプログラムです。

この特別プログラムの一環として、中島ひとみ氏によるハードル走エキシビションを開催。

世界陸上2025東京大会にて日本中を沸かせた、世界トップクラスのスピードとフォームを目の前で体感できる貴重な機会となります。

(C)︎uta mukou

参加申し込み受付中

参加申し込みは以下に記載のGoogleフォームより受け付けております。

現在、応募枠には若干の余裕がございます。



走るのが得意なお子様はもちろん、「もっと速くなりたい」「走ることを好きになりたい」子どもたちにもおすすめのプログラムです。

ぜひこの機会に、トップアスリートと一緒に「走る楽しさ」を体感してください。

「メダリスト直伝！小学生かけっこ教室」募集要項

開催概要

開催日：2025年11月8日（土）11：00～15：00 受付10：00開始（予定）

会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町）

募集人数

小学1年生～小学6年生 各学年20名前後（先着順）

申込方法

かけっこ教室申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev1MXhBQrUGmeNx7pqhblOJyC8bMSn6b1rOhn2Z5u0lOM7UA/viewform?usp=header)よりお申し込みください。

>「メダリスト直伝！小学生かけっこ教室」特設ページ(https://www.jaaf.or.jp/rikujo-japan/speedstar/event-info/sprint-school.html)

SPEED STAR 30m Dash Challenge イベント概要

SPEED STAR 30m Dash Challengeは、誰もが体験したことがある「かけっこ」の喜びを年齢や競技を問わず、日本中、そして世界へと広めていくために開催する30mダッシュのタイムトライアルイベントです。第1回・東京大会（2025年5月開催）は多くの来場者と参加者に恵まれ、大盛況のうちに幕を閉じました。

その勢いを受けて、第2回大会は関西の玄関口・グランフロント大阪うめきた広場にて、初の2days開催を予定。どなたでも30mダッシュを体験いただけます。

さらにDay1は北京五輪メダリスト・朝原宣治氏主催の「ストリートこども陸上」とのコラボ企画として、小学生を対象としたかけっこ教室を開催。こどもたちに走る楽しみとスポーツの魅力を伝えます。

Day2ではチーム対抗戦や、サッカー・ラグビー・野球・アメフト・バスケ・陸上などスポーツ種別によるエキシビションマッチを実施。競技の垣根を越えてSPEED STARの称号を競い合います。

このSPEED STAR 30m Dash Challengeをきっかけに、日本全国、そして世界に30mダッシュを楽しむ人が増え、人々の健康促進や地域活性化、全てのスポーツの基盤が強化されることを目指しています。

開催概要

開催日：2025年11月8日（土）9日（日）10:00～16:30（予定）

※雨天決行・荒天(台風・強風等）の場合は中止予定。

会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町）

アクセス：JR大阪駅直結／大阪メトロ梅田駅徒歩3分／阪急・阪神大阪梅田駅徒歩5分

主催：公益財団法人 日本陸上競技連盟／株式会社SPEEDSTAR

共催：ストリートこども陸上

協力：株式会社スカイA／スポーツドリーム施術院

＞SPEED STAR公式サイト(https://www.jaaf.or.jp/rikujo-japan/speedstar/)



＞SPEED STAR公式Instagram(https://www.instagram.com/speedstar30m/)

スポーツ別対抗リレー 参加アスリート/団体一覧（敬称略）

朝原宣治（陸上）

坂井隆一郎（陸上）

寺下健治（陸上）

赤堀弘晃（陸上）

水口政人（陸上）

鈴木涼太（陸上）

宮城辰郎（陸上）

壹岐あいこ（陸上）

井川慶（野球）

上園啓史（野球）

尾崎匡哉（野球）

森本龍弥（野球）

江畑秀範（テコンドー）

戸村仁（テコンドー）

戸村太一（テコンドー）

浅田将揮（テコンドー）

藤野 柊斗（スピードクライミング）

ヴィッセル神戸OB（サッカー）

INAC神戸（サッカー）

ZIGEXN UPDATERS （3x3 バスケットボール）

花園近鉄ライナーズ （ラグビー）

阪神タイガースウーマン（野球）

アルバモス大阪（ハンドボール）

大阪ラヴィッツ（ハンドボール）

オリックス&バファローズ BsGravity （ダンス）

Tigers Girls（チア）

武庫川女子大学水泳部（水泳）

武庫川女子大学カヌー部（カヌー）

武庫川女子大学スキー部（スキー）

本件に関するお問い合わせ

ご質問や取材のお申し込みは、メールにてお気軽にお問い合わせください。

株式会社SPEED STAR イベント事務局

E-mail:info@speedstar30.co.jp