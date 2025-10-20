世界陸上準決勝進出の女子ハードル中島ひとみ氏がデモンストレーション公開｜11/8（土）「SPEEDSTAR大阪大会 かけっこ教室」参加小学生募集中
日本陸上競技連盟が推進する「SPEED STAR 30m Dash Challenge」大阪大会（2025年11月8日・9日／うめきた広場）にて、世界陸上2025東京大会でも活躍したハードル走アスリート・中島ひとみ氏（長谷川体育施設所属）の出演が決定しました。
(C)︎宮地輝
中島氏は、大会1日目に開催されるプログラム「メダリスト直伝！小学生かけっこ教室」に登場し、ハードル走のエキシビションを実施します。
世界の舞台を経験したアスリートから学ぶ「走る楽しさ」
Day1（11月8日）に実施される「メダリスト直伝！小学生かけっこ教室」では、北京五輪男子400mリレー銀メダリストの朝原宣治氏、日本選手権100m走2連覇の坂井隆一郎氏が講師として登壇。
小学生を対象に、走り方の基本やスタートフォームの指導、30m走のタイム計測、坂井氏との並走体験などを通じて「走りの技術」だけでなく、「走ることの楽しさ」を体験できるプログラムです。
この特別プログラムの一環として、中島ひとみ氏によるハードル走エキシビションを開催。
世界陸上2025東京大会にて日本中を沸かせた、世界トップクラスのスピードとフォームを目の前で体感できる貴重な機会となります。
(C)︎uta mukou
参加申し込み受付中
参加申し込みは以下に記載のGoogleフォームより受け付けております。
現在、応募枠には若干の余裕がございます。
走るのが得意なお子様はもちろん、「もっと速くなりたい」「走ることを好きになりたい」子どもたちにもおすすめのプログラムです。
ぜひこの機会に、トップアスリートと一緒に「走る楽しさ」を体感してください。
「メダリスト直伝！小学生かけっこ教室」募集要項
開催概要
開催日：2025年11月8日（土）11：00～15：00 受付10：00開始（予定）
会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町）
募集人数
小学1年生～小学6年生 各学年20名前後（先着順）
申込方法
かけっこ教室申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev1MXhBQrUGmeNx7pqhblOJyC8bMSn6b1rOhn2Z5u0lOM7UA/viewform?usp=header)よりお申し込みください。
>「メダリスト直伝！小学生かけっこ教室」特設ページ(https://www.jaaf.or.jp/rikujo-japan/speedstar/event-info/sprint-school.html)
SPEED STAR 30m Dash Challenge イベント概要
SPEED STAR 30m Dash Challengeは、誰もが体験したことがある「かけっこ」の喜びを年齢や競技を問わず、日本中、そして世界へと広めていくために開催する30mダッシュのタイムトライアルイベントです。第1回・東京大会（2025年5月開催）は多くの来場者と参加者に恵まれ、大盛況のうちに幕を閉じました。
その勢いを受けて、第2回大会は関西の玄関口・グランフロント大阪うめきた広場にて、初の2days開催を予定。どなたでも30mダッシュを体験いただけます。
さらにDay1は北京五輪メダリスト・朝原宣治氏主催の「ストリートこども陸上」とのコラボ企画として、小学生を対象としたかけっこ教室を開催。こどもたちに走る楽しみとスポーツの魅力を伝えます。
Day2ではチーム対抗戦や、サッカー・ラグビー・野球・アメフト・バスケ・陸上などスポーツ種別によるエキシビションマッチを実施。競技の垣根を越えてSPEED STARの称号を競い合います。
このSPEED STAR 30m Dash Challengeをきっかけに、日本全国、そして世界に30mダッシュを楽しむ人が増え、人々の健康促進や地域活性化、全てのスポーツの基盤が強化されることを目指しています。
開催概要
開催日：2025年11月8日（土）9日（日）10:00～16:30（予定）
※雨天決行・荒天(台風・強風等）の場合は中止予定。
会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町）
アクセス：JR大阪駅直結／大阪メトロ梅田駅徒歩3分／阪急・阪神大阪梅田駅徒歩5分
主催：公益財団法人 日本陸上競技連盟／株式会社SPEEDSTAR
共催：ストリートこども陸上
協力：株式会社スカイA／スポーツドリーム施術院
＞SPEED STAR公式サイト(https://www.jaaf.or.jp/rikujo-japan/speedstar/)
＞SPEED STAR公式Instagram(https://www.instagram.com/speedstar30m/)
スポーツ別対抗リレー 参加アスリート/団体一覧（敬称略）
朝原宣治（陸上）
坂井隆一郎（陸上）
寺下健治（陸上）
赤堀弘晃（陸上）
水口政人（陸上）
鈴木涼太（陸上）
宮城辰郎（陸上）
壹岐あいこ（陸上）
井川慶（野球）
上園啓史（野球）
尾崎匡哉（野球）
森本龍弥（野球）
江畑秀範（テコンドー）
戸村仁（テコンドー）
戸村太一（テコンドー）
浅田将揮（テコンドー）
藤野 柊斗（スピードクライミング）
ヴィッセル神戸OB（サッカー）
INAC神戸（サッカー）
ZIGEXN UPDATERS （3x3 バスケットボール）
花園近鉄ライナーズ （ラグビー）
阪神タイガースウーマン（野球）
アルバモス大阪（ハンドボール）
大阪ラヴィッツ（ハンドボール）
オリックス&バファローズ BsGravity （ダンス）
Tigers Girls（チア）
武庫川女子大学水泳部（水泳）
武庫川女子大学カヌー部（カヌー）
武庫川女子大学スキー部（スキー）
本件に関するお問い合わせ
ご質問や取材のお申し込みは、メールにてお気軽にお問い合わせください。
株式会社SPEED STAR イベント事務局
E-mail:info@speedstar30.co.jp