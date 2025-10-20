オフラインイベントとSNS のプロが協業！グッドウェーブ×ライスカレープラス、SNSで拡散されているイベントを徹底分析した”バズるオフラインイベント”支援サービスを提供開始

株式会社MUSCAT GROUP

ニッチトップ戦略に基づくブランドプロデュース事業を展開する株式会社MUSCAT GROUP（本社︓東京都渋谷区、代表取締役︓大久保 遼、証券コード︓195A）の連結子会社である株式会社ライスカレープラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役︓辻 馨、以下「ライスカレープラス」）は、オフラインイベント支援に強みを持つ株式会社グッドウェーブ（本社：東京都渋谷区、代表取締役︓馬場 大介）と協業し、「SNS における拡散設計」を組み込んだオフラインイベントの企画・PR・運営を一気通貫で提供する新サービスを開始いたします。

■背景

これまで多くの食品・飲料メーカーがPOPUPや体験型イベントを実施してきました。

しかし実際には、

「フォロワーは増えたけど、拡散はされなかった」

「現場では盛り上がったがSNSでは拡散されなかった」

「フォトスポットやハッシュタグ企画などの従来型の施策をしたものの投稿は伸びなかった」など、担当者が拡散に関する課題に頭を悩ませるケースが少なくありません。

ライスカレープラスはSNS上で実際にバズっているオフラインイベントを網羅的に分析し、「オフラインイベントを成功に導く特定の要素」を分析・体系化し、イベント設計の段階からこの要素を盛り込み、さらに自社が保有するインフルエンサーコミュニティ「プロコミュニティs」を活用することで、「”バズ”に直結するイベント設計」を再現性高く実現いたします。

そして、ライスカレープラスが持つ「拡散の再現性」に、グッドウェーブが持つ年間3万件以上のオフラインイベント運営力を掛け合わせることで、SNSで話題が広がり続けるオフラインイベントを提供できる新たな協業体制が誕生しました。

■サービス概要

ライスカレープラスの強み

１. 「拡散設計」込みの企画力

・イベント設計段階から「SNSでバズる要素」を組み込み、再現性高く拡散を実現

２. インフルエンサープラットフォーム「プロコミュニティs」の活用

・登録者5,000人以上のインフルエンサーが参加

・事前に「参加したい・投稿したい」アイデアを収集し、企画段階に反映

・企画→実行→拡散までを伴走できる体制

3. 最適なインフルエンサー起用

・収集データや過去投稿実績に基づき、効果的なインフルエンサーを選定

・拡散ターゲットに合わせた配置が可能

グッドウェーブの強み

１. 圧倒的な現場実績

・年間30,000件以上のイベント現場を支援

・豊富な運営ノウハウを活かし、規模・目的に応じた柔軟な対応が可能

２. 食品・飲料メーカーに強み

・ゼスプリ キウイフルーツをはじめとした大手ブランド案件を多数担当

・消費者接点を重視した体験設計に強み

3. 現場オペレーション力

・設営・運営・進行管理を一気通貫でサポート

・大規模イベントでも高品質な体験を提供できる人材・体制を保持

■今後の展望

従来の「開催して終わり」のイベントではなく、「SNSで話題が広がり続けるイベント」へ。

ライスカレープラスの拡散設計とインフルエンサーコミュニティ、グッドウェーブの運営力を掛け合わせることで、食品・飲料メーカーのイベントは次のステージへと進化します。

これからのイベント成功の基準は、“SNSでどれだけ自然に拡散されるか”です。

この新基準を、私たちが実現します。

【会社概要】

社 名：株式会社グッドウェーブ

所 在 地 ：東京都渋谷区渋谷3丁目27－11 祐真ビル 新館7F

代 表 者 ：代表取締役 馬場大介（ばば だいすけ）

事業内容：イベント企画運営・販売促進セールスプロモーション事業、店舗運営事業

U R L：https://www.goodwave.co.jp/

社 名：株式会社ライスカレープラス

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 辻 馨（つじ かおる）

事業内容：SNSマーケティング事業、コンサルティング事業、DX支援事業

U R L：https://ricecurryplus.co.jp/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/