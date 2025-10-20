少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「当社」）は、松下幸之助氏の提唱した「無税国家論」をテーマにした公開勉強会を開催いたしますので、下記の通りお知らせいたします。

本勉強会では、国家運営を「企業経営のように効率化し、蓄積をもって自立させる」という松下氏の思想をもとに、現代日本の財政・税制・経済構造を見つめ直し、「税金に頼らない国家モデル」の可能性を多角的に議論します。

１．開催の背景

松下幸之助の「無税国家論」は、国家予算を単年度で消費するのではなく、企業のように剰余金を積み立てて資産運用を行い、その利子や配当収入で国家を運営するという構想です。

最終的には「税金に頼らない国家」を実現し、さらには「収益分配国家」として国民に利益を還元することを目指しています。

この構想は、

●財政赤字や増税が続く現代社会において、極めて先駆的なモデルであること

●「大きな政府」からの転換と、民間主導の国家経営への示唆を含んでいること

●国民に希望と発奮を与える思想であること

が再評価されています。

２．当社代表コメント

松下幸之助氏の無税国家論は、単なる理想論ではなく、“国家の経営哲学”です。

国が企業のように積み上げ、運用し、利益を生み出す。その発想があれば、税金に依存しない社会も夢ではありません。

今こそ、日本人が世界に誇れる“財政モデル”を考える時期です。



３．勉強会の詳細

テーマ：松下幸之助の「無税国家論」と現代日本への応用

主催：少数株ドットコム株式会社

講師：少数株ドットコム株式会社 代表取締役会長 山中 裕

日程：2025年11月上旬（予定）

会場：東京都練馬区内（詳細は後日発表）

参加費：無料（事前申込制）

申込方法：info@shosukabu.comまでメールにてご連絡ください。



４．山中裕と当社の理念

当社は、「日本が世界で伍して勝ち抜くための金融力・政治力・文化力を育てる」ことを企業理念とし、中長期的な視点で企業価値・社会価値の向上を追求しています。

当社は短期的な売買益を目的とせず、中長期保有のスタンスで企業価値向上にコミットしています。

さらに、営利企業としての利益追求を超え、国家・社会全体の健全な発展に寄与することを使命としています。

本勉強会はその一環として、政治・経済・教育の分野で「日本の自立と再生」を目指す思想的な活動です。

■会社概要

会社名｜少数株ドットコム株式会社（ https://www.shosukabu.com ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜代表取締役会長山中裕

事業内容｜会社法関連アドバイザリー、株主権保護コンサルティング、企業統治体制支援、フィナンシャルアドバイザリー、ベンチャー投資、AI関連事業、不動産事業

◆当社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、投資先企業のモニタリングおよび建設的な対話を継続しています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/

■当社の理念と投資方針

当社は中長期保有のスタンスで企業価値向上にコミットし、短期的な売買益を目的とした投資は行いません。

さらに、当社は短期的な利益追求にとどまらず、「日本が世界で伍して勝ち抜くための金融力・政治力・文化力を育てる」ことをミッションとして徹底しています。

営利企業として利益や売上を伸ばすことは前提であるものの、それ以上に、中長期的な視点から「自立した強い日本経済の基盤づくり」に資することを至上命題としています。

この理念を社会的潮流へと育てるため、従業員・投資家・取引先・投資先企業など、あらゆるステークホルダーとの協業を重視し、短期的利益よりも長期的社会的利益を優先する取り組みを進めております。