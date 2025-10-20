ホリデーシーズン限定「Yunthクリスマスコフレ2025」登場 ―人気アイテムを詰め込んだ特別セット ― 2025年11月13日より楽天市場にて販売開始

Aiロボティクス株式会社

Aiロボティクス株式会社（所在地：東京都港区 / 代表取締役社長：⿓川誠）が展開するスキンケアブランドYunth（ユンス）は、ホリデーシーズンに向けて「Yunth クリスマスコフレ 2025」を2025年11月13日(木)より楽天市場にて数量限定で販売いたします。

今年初登場となる「Yunth クリスマスコフレ 2025」は、ブランドの人気アイテムを贅沢に詰め合わせた特別なコレクションです。ギフトボックス仕様の豪華4種に加え、気軽に贈れるポスト投函ライプ2種の全6セットをご用意。乾燥が気になる冬の肌をしっとりとうるおし、使うたびに幸福感に包まれるスキンケア体験をお届けします。

1年間頑張った自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのホリデーギフトにもぴったり。この季節だけの特別なYunthを、ぜひお楽しみください。

楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/yunth/ys-r065/(https://item.rakuten.co.jp/yunth/ys-r065/)

商品概要

宅配便でお届けSpecial box

宅配便タイプはアイテム違いで4種ご用意。リボン付きのボックス仕様で特別感が伝わる本格ギフトとして最適です。

Christmas01

内 容：生VC美白美容液×1箱(28包)

生レチノール美容液×1箱(28包)

美白シートマスク×2枚

エプソムソルト入浴剤×1個(100g)

クリスマスギフトBOX

価 格： 9,980円(税込)

Christmas02

内 容：生VC美白美容液×1箱(28包)

生レチノール美容液×1箱(28包)

生VC美白化粧水×1箱(120ml)

美白シートマスク×2枚

クリスマスギフトBOX

価 格： 11,980円(税込)

Christmas03

内 容：生VC美白美容液×1箱(28包)

生レチノール美容液×1箱(28包)

生VC美白化粧水×1箱(120ml)

生VC美白クリームミニ×1個(5g)

クリスマスギフトBOX

価 格： 11,980円(税込)

Christmas04

内 容：生VC美白美容液×1箱(28包)

生レチノール美容液×1箱(28包)

生VC美白化粧水×1箱(120ml)

生VC美白クリーム×1箱(30g)

クリスマスギフトBOX

価 格： 13,980円(税込)

ポスト投函でお届けDrop in post

ポスト投函タイプは2種ご用意。外装に伝票をつけてお届けします。開けると、ゴールドのYunthロゴ入りボックスが現れるスマート仕様。自宅用にも贈り物にも選ばれています。

Christmas05

内 容：生VC美白美容液×1箱(28包)

美白シートマスク×2枚

生VC美白クリームミニ×1個(5g)

ポスト投函用 クリスマスギフトBOX

価 格： 6,300円(税込)

Christmas06

内 容：生レチノール美容液×1箱(28包)

美白シートマスク×2枚

生VC美白クリームミニ×1個(5g)

ポスト投函用 クリスマスギフトBOX

価 格： 7,300円(税込)

発売情報

発売日：2025年11月13日(木)より発売 ※10月20日(月)より予約販売開始

販売チャネル：楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/yunth/ys-r065/

スキンケアブランド「Yunth(https://yunth.jp/)」

“毎日のスキンケアを私らしく楽しく幸せな時間に。いくつになっても自分を愛して自分の気持ちに素直に”という想いから誕生。“使用期限30秒”の生ビタミンC(アスコルビン酸)配合の「生VC美⽩美容液」をはじめ、肌が本来もつ美しさを目覚めさせ、開花へと導くワンステップ上のスキンケアを展開して います。

Instagram：@yunth.official

Aiロボティクス株式会社(https://ai-robotics.co.jp/)

AIテクノロジーを駆使してブランドを連続的に創出し事業を展開。現在、スキンケアブランド「Yunth(ユンス)」ほか、美容家電ブランド「Brighte(https://brighte.jp/)(ブライト)」、ヘアケアブランド「Straine(https://straine.jp/)(ストレイン)」 を主要ブランドとして、商品のラインナップを拡大しています。

Yunth リクルートサイト：https://yunth.jp/shop/pages/recruit