ピーバンドットコムがGUGEN大賞受賞作『シンコキュウ』製品化に特別協力
各位
プリント基板ネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（証券コード3559、以下 当社）は、主催するハードウェアコンテスト「GUGEN2023」において大賞を受賞した作品『シンコキュウ』の製品化支援を行います。『シンコキュウ』は、呼吸のリズムと感情のつながりに着目したウェルビーイングデバイスであり、研究とデザインの融合が高く評価されました。2025年10月15日（水）正午よりクラウドファンディング「GREEN FUNDING」にて先行予約を開始し、開始からわずか3分で目標金額を達成。30分以内に支援総額100万円を突破し、初日で200万円を超える支援を集めました。限定100台の「超早割プラン（40％OFF）」は初日で完売となるなど、注目を集めています。（プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/8995）
■ 背景
GUGENは、当社が主催する“未来のふつう”をつくるハードウェアをテーマにした国内最大級のコンテストです。2023年の開催では、シンコキュウが「研究性・芸術性・社会的意義」の3点で高く評価され、審査員全会一致で大賞に選ばれました。当社は、GUGENを通じて誕生した技術やプロダクトを、試作段階から量産化まで支援する体制を構築しています。シンコキュウの製品化では、当社サービス「P板.com」および開発支援プラットフォーム「S-GOK」の技術基盤を活かし、設計・製造・実装の一貫支援を行います。
■代表取締役社長 後藤康進 コメント
GUGEN2023での審査では、『シンコキュウ』が全会一致で大賞に選ばれました。呼吸という見落としがちな行為に、研究と感性を美しく融合させたアプローチに心を打たれました。『シンコキュウ』はガジェットを超えた作品であり発明だと思います。今回の製品化では当社の創業時から積み重ねた強みを活かし、設計から量産まで伴走します。製品化支援をワンストップで提供し、当社のネットワークとパートナー連携により迅速かつ高品質な製品化を実現します。アイデアを超えて、暮らしを豊かにする製品となることを願っています。
■ 今後の展開
当社はエンジニア・研究者・クリエイターの発想を社会実装につなげるハードウェアエコシステムの構築を推進しています。今後も「P板.com」「S-GOK」を軸に、モノづくりの初期構想から製品化までを支援し、国内ものづくり産業の発展に寄与してまいります。
◾️『シンコキュウ』クラウドファンディング概要
プラットフォーム：GREEN FUNDING
開始日：2025年10月15日（水）
終了日：2025年12月31日（水）
URL： https://greenfunding.jp/lab/projects/8995
■関連リンク
・シンコキュウ：https://shinkokyu.jp
・GREEN FUNDING：https://greenfunding.jp/
・GUGEN：https://gugen.jp
・P板.com：https://www.p-ban.com
・S-GOK：https://s-gok.com
【会社概要】
■株式会社ピーバンドットコム
「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。
所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F
代表取締役社長 ： 後藤 康進
X：https://x.com/pban_ir
IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html
note： https://note.com/p_ban_ir
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社ピーバンドットコム
公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/
電話番号：03-3261-3431
E-mail：ir@p-ban.com
問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html
2025年10月20日
株式会社ピーバンドットコム
株式会社ピーバンドットコム
