福井のお米「いちほまれ」など約８０商品が ＪＡタウンショップ「越前わかさ味浪漫」でお客様送料負担なし

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、「越前わかさ味浪漫」は、対象商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。

福井県の「越前わかさ味浪漫」は、お米や若狭牛、果物、水産物など新鮮でおいしい農畜産物を豊富に取り揃えており、福井県農業協同組合が運営するショップです。

キャンペーン期間中は、対象商品約８０点以上が「お客様送料負担なし」で購入できます。

ショップＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c5001/

対象商品（一部抜粋）

〇いちほまれ１０Kg＿福井県産＜令和７年産＞

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5001-ichihomare2/

コシヒカリ発祥の地「福井県」がおよそ６年の月日をかけて開発し２０万種から選ばれた福井県のブランド米です。

〇若狭牛サーロインステーキ 約200ｇ×３枚

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5001-wakasagyu1/

「若狭牛」は長い伝統と高い品質、味を誇る福井県の自慢の逸品で、風味が良くとろけるような舌ざわりの霜降り肉です。

〇【きららの丘】越前柿 種なし(１６～２０玉)

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5001-kaki001/

越前柿は刀根早生柿や平核梨柿などの渋柿を炭酸ガスで脱渋した柿です。種がなく四角いのが特徴です。

【国消国産（こくしょうこくさん）概要】

ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。

１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown