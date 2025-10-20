「骨格診断で服選びはどう変わる？」SNSとコーデの関係をアンケートで調査
アパレルOEMのマッチングサイト「アパレルOEM検索」（ https://apparel-oem.com/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の女性を対象に、骨格診断に関するアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、骨格診断と購買行動の関係について分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査日: 2025年10月17日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://apparel-oem.com/topics/63
■過半数の人が骨格診断を参考に服選びをしている
・必ず参考にしている: 7
・たまに参考にする: 63
・あまり参考にしない: 13
・参考にしたことがない: 17
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332196&id=bodyimage1】
■SNSが骨格診断の主要な情報源となっている
・SNS: 70
・雑誌・書籍: 11
・骨格診断サロン: 7
・テレビ番組: 6
・その他: 6
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332196&id=bodyimage2】
《SNS》
・私は骨盤が広めなので、骨格診断でどういう服装が合うのか調べたことがあります。出てきた内容を参考にし、服選びに迷ったときはSNSやコーディネートファションアプリなどで体型別を拝見したりしています。気分によって服装も変わるので、迷った時は頻繁に見たりすることが多いです。（30代／女性／静岡県／派遣社員、契約社員）
・骨格にとらわれすぎるとファッションを楽しめないので、あくまで参考程度に見ています。SNSではさまざまな体型や骨格の人が参考になる情報を発信しているので、自分の骨格や好みに合うものを探しやすいと感じます。（20代／女性／東京都／正社員）
・何を着たいかよりも、体型に合った服を選んで自分を引き立てたい。SNSでは好みのジャンルから探せるので、体型に合ったお気に入りのコーデも見つけやすい。（40代／女性／岐阜県／パート、アルバイト）
・インスタやXなどのセルフチェックで骨格診断をしただけなので、本当に正しい骨格診断ができているかわからないので参考にしづらく、服の色などにもよって似合うかどうかが変わってくるので情報の一つ程度にしています。（40代／女性／兵庫県／正社員）
・SNSでよく、「骨格○○はこれ着ると事故る！」みたいな投稿がよく回っているのを目にすることが多い。自分はおそらく骨格ウェーブなので、ハイウエストのズボンを選んだり、上半身にボリュームのある服は意識して選ばなかったりすることが増えたと感じる。 本当に着たい服がある時は気にしないが、なんとなく服がないから買おうという時は骨格のことを気にすることが多いかなと思う。（20代／女性／兵庫県／派遣社員、契約社員）
《雑誌・書籍》
・コロナ禍の数年の間に服を買うことが少なかったため、改めて手持ちの服を見て、流行が過ぎていたり、年齢を経てイメージに合わなくなったりしたものが多いなと感じました。 そこで、クローゼット内を刷新しようと考え、せっかくなら似合うものを揃えたいと思い、骨格診断を参考にしました。（30代／女性／東京都／正社員）
・時々、ファッション系の雑誌で骨格診断特集が組まれていて、服選びのアドバイスが紹介されているので、たまに参考にしています。（40代／女性／福島県／パート、アルバイト）
・たまたま雑誌で骨格診断を見て、今まで似合わなかったのは骨格が理由だったのかと新しい発見だったため、参考にして選んでみました。（40代／女性／埼玉県／専業主婦）
