【全国60カ所目】三重県津市と「災害時における資機材の提供に関する協定」を締結

株式会社ジーアイビー（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、2025年10月21日(火)14時より、三重県津市と全国60カ所目となる災害協定「災害時における資機材の提供に関する協定」を締結いたします。本協定締結式には、津市・前葉泰幸市長にもご臨席いただく予定です。

本協定に基づき、三重県津市において地震や台風などの災害発生時および防災訓練時に、当社は簡易発電機や炊き出し用大釜などの資機材を提供します。

これにより、災害発生時には当社が運営する「ブルースカイランドリー」津市内の3店舗を一時避難所として活用し、被災者の生活支援に取り組むとともに、災害時の備えとして地域に根差した防災活動を推進してまいります。

■概要

株式会社ジーアイビーは、通常の生活に役立つコインランドリーが、災害時には一時的な避難場所として機能する「災害対応型ランドリー」を全国に展開しています。現在、全国365店舗中256店舗（2025年10月現在）が災害対応機能を備えています。

万が一の災害時に備え、自助・共助・公助がそれぞれの役割を果たしながら連携を深めることが重要です。

当社は、地域の防災意識を高める活動の一環として、これまで全国59カ所で災害協定を締結。今回の津市との協定締結により、全国60カ所目の協定締結となります。

■対象店舗(津市内3店舗)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51381/table/308_1_11d7e40356500d9ac3f035811aaafd3e.jpg?v=202510200557 ]

・ブルースカイランドリーオークワ久居庄田店

〒514-1255 三重県津市庄田町2442-1

2022年1月21日OPEN

・ブルースカイランドリースギ薬局津半田店

〒514-0823 三重県津市半田406番1

2024年3月1日OPEN

・ブルースカイランドリードラッグストアコスモス藤方店

〒514-0815 三重県津市藤方1648-2

2025年3月21日OPEN

■災害対応型ランドリーとは

「災害対応型ランドリー」は、平時は地域の暮らしを支えるコインランドリーとして機能し、災害時には一時避難所や支援拠点として活用できる設備を備えています。

1.エネルギー供給設備

乾燥機で使用するLPガスを、発電や炊き出しに転用可能。3日分のLPガスを貯槽できるボンベを設置し、停電時でも安定したエネルギー供給を確保します。

2.ポータブル発電機

LPガスを燃料として発電し、携帯電話の充電、簡易的な電力供給が可能です。

3.炊き出し設備

大釜やガスコンロを備え、被災者への温かい食事提供が可能です。

これらの設備を通じて、災害時には「地域の暮らしを支える場所」としての役割を果たします。

■株式会社ジーアイビーについて

株式会社ジーアイビーは、「創造・挑戦・共生で『価値創造企業』を実践する」を経営理念に掲げ、社会に新たな価値を提供する企業です。

全国で展開する「ブルースカイランドリー」をはじめ、電気料金の基本料金削減を実現するGIブレーカー、LINEを活用した顧客管理・販促支援システムGIBoTなど、地域や企業の課題解決に貢献する多様な事業を展開しています。