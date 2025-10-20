【SK-II】ホリデーコレクション発売を記念し、ポップアップストアを開催

P&Gプレステージ合同会社

クリアな素肌を叶えるギフトを手に入れて

今年は、SK-llの”ぴてくま”と一緒に素敵なホリデーを。

【2025年10月20日】グローバルスキンケアブランドSK-IIは、10月20日から発売するホリデーコレクションの発売を記念し、10月15日から21日までの期間限定ポップアップストアを＠cosme TOKYOにオープンしました。会場には、グローバルガールズグループ LE SSERAFIM の宮脇咲良さんや、森香澄さん、宮崎優さんの3名が来場し、それぞれSK-IIが贈るホリデーコレクションの世界を体験しました。

「昔からフェイシャル トリートメント エッセンス（通称：ピテラ(TM)エッセンス）を愛用しているのですが、しっとりしたうるおい感が大好きで愛用しています。ステージに立つときも、オフのときも、素肌が整っているとそれだけで気分が上がります。それくらい素肌って私にとって大事で、ピテラ(TM)エッセンスでお手入れする時間を大切にしています。どんなに忙しくてもスキンケアを欠かさないことを心掛けていて、乾燥が気になるときはコットンパックをしたり、自分のお肌と相談しながらお手入れしています。そしてホリデーコフレのぴてくまがとってもかわいいので、是非多くの方に手に取ってもらいたいです。」と宮脇咲良は語った。

森さんは、「ホリデーコレクションの世界観がとっても素敵で、ぴてくまもすごく可愛かったです。SK-IIの製品は普段から愛用しているのですが、特にピテラ(TM)エッセンスとジェノプティクス インフィニットオーラ エッセンス*¹が大好きです。ピテラ(TM)エッセンスは私にすごく合っていて、大切な予定の前はもちろん、海外などにも持っていくくらい愛用しています。また、何度も紹介している美白*²美容液は肌にのせるとぱっと輝く感じがして、是非皆さんに使ってみてほしい。」とコメント。

「ピテラ(TM)エッセンスを使いだしてから、肌のお手入れの時間がより好きになりました！今年は、そんなピテラ(TM)エッセンスのコフレに注目です！ピテラ(TM)エッセンスの大きいサイズだけでなく、洗顔やクリームなどのミニサイズもたくさん入っているのでおすすめです。 」と宮崎さんは語る。

グローバルブランドアンバサダーMinaさんが出演するホリデーコレクションの動画が公開。SK-IIオリジナルキャラクターの“ぴてくま”のコフレが届いたわくわく感あふれる動画はこちら。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kjSlv5KTaB0 ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=hi5GRtuvhSA ]

SK-IIの代表作であるフェイシャル トリートメント エッセンス（通称：ピテラ(TM)エッセンス）は、SK-II 独自の天然由来 成分ピテラ(TM)*³を 90%以上含み、40 年以上ほぼ変わることのない処方で、透明感のあるクリアな素肌に導いてくれ、年齢や肌質を問わず多くの方から愛されてきました。そんなピテラ(TM) エッセンスは、1本で3つのパワーを発揮します。

- 導入美容液: うるおいの通り道を整え、後から使う化粧品を肌になじませる、導入効果を発揮。ピテラ(TM)*³、NMF（天然保湿因子）成分に限りなく近いため、素早く肌になじみます。- 化粧水: ピテラ(TM)*³は素早く肌になじんで角質層のすみずみまで素早く浸透し、3000 万以上もの角層細胞に アプローチします。- 美容液: ピテラ(TM)エッセンスは、ほとんどがピテラ(TM)*³できた、まさにピテラ(TM)*³の 美容液。ピテラ(TM)*³は ビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類、有機酸類など 50 種類以上もの構成成分を含み、お肌の全方位に働きかけ、いきいきとしたクリアな素肌へと導きます。

1本で導入美容液、化粧水、美容液の3つのパワーを発揮し、素肌を理想のファンデーションのように整えます。

ホリデーシーズンは１年間頑張った自分へご褒美を、また心を込めてギフトを贈るのにぴったりのタイミング。今年は、ブランドを象徴する「フェイシャル トリートメント エッセンス（通称：ピテラ(TM)エッセンス）」が主役のコフレ、そして9月に発売したばかりの新製品「スキンパワー リニュー クリーム」が主役のコフレをそれぞれサイズ違いで展開します。また、百貨店限定で、SK-II最高峰*⁴ラインの「LXP 金継ぎ クリーム」が主役の贅沢なコフレ*⁵も展開。それぞれのコフレには、ホリデーシーズンのために特別にデザインされたペーパーバッグ*⁶、“ぴてくま”のチャームまたはジュエリートレイ、そしてスペシャルなミニサイズのスキンケアセットが付属します。

このホリデーシーズン、喜びに満ち溢れたクリアな素肌の贈り物を、あなたに。

SK-II ホリデーコフレは第1弾は10月20日より、第2弾は11月20日より、全国のSK-IIカウンターにて販売開始。

■コフレ詳細

2025年10月20日発売

SK-II ピテラ(TM) ベストコレクション 2025 ホリデーコレクション \13,970（税込）

内容：「フェイシャル トリートメント エッセンス 」75ml現品、「 SK-II ジェノプティクス インフィニットオーラ エッセンス<医薬部外品> ※販売名：SK-II 薬用美白美容液ST 」10ml、「スキンパワー リニュー クリーム 」15gのセット、SK-II ベア チャーム

2025年10月20日発売

SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス コフレ 2025 ホリデーコレクション \29,150（税込）

内容：「フェイシャル トリートメント エッセンス 」230ml現品、「フェイシャル トリートメント ジェントル クレンザー」20g、「フェイシャル トリートメント クリアローション」30ml、「スキンパワー リニュー クリーム 」15g、「スキンパワー アイ プラス ライン フィラー クリーム 」2.5g、 SK-II ベア ジュエリートレイ

2025年11月20日発売

スキンパワー リニュー/エアリー クリーム トライアルキット 2025 ホリデーコレクション \18,700（税込）

内容：「スキンパワー リニュー/エアリー クリーム 」50g現品、「フェイシャル トリートメント エッセンス」30ml、「スキンパワー アイ プラス ライン フィラー クリーム 」2.5g、 SK-II ベア チャーム

2025年11月20日発売

スキンパワー リニュー/エアリー クリーム コフレ 2025 ホリデーコレクション \26,730（税込）

内容：「 スキンパワー リニュー クリーム 」80g現品、「フェイシャル トリートメント エッセンス」30ml、「スキンパワー アイ プラス ライン フィラー クリーム 」2.5g×2、 SK-II ベア ジュエリートレイ

■SK-IIについて

SK-IIは発売以来約45年に渡り、人々のお肌だけでなく運命をも変えていくことを目指し、何百万という世界中の方々と深く関わってきました。偶然目にした年齢を重ねた杜氏の手はなぜ美しいのかという疑問を解くことから始まった SK-IIの美肌 探求の旅。お酒作りなどの発酵プロセスの中に、肌を美しくしてくれる秘密があるということから、長い期間の研究を経て、特別な酵母の独自の発酵がもたらす、唯一無二の成分ピテラ(TM)*¹誕生しました。それ以来、ピテラ(TM)*¹を含んだ SK-IIの製品は、世界で活躍するアンバサダーの方々の美肌のカギとなり、また年齢・肌質を問わず多くのお客様からの信頼によって支えられています。詳しくは、https://sk-ii.jp/ をご覧ください。

■ピテラ(TM) について

ピテラ(TM)*¹は、特別な酵母の株から、独自のプロセスで発酵させ生み出した、SK-IIだけの天然由来成分（SK-II独自の ガラクトミセス培養液:整肌保湿成分）です。ビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類、有機酸類等50種類以上を含み、人工的にはうみだすことができない成分です。肌の天然保湿因子（NMF）に似たピテラ(TM)*¹は角質層のすみずみまで素早く浸透し、肌の健やかさを保ちます。