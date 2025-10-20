【CEO渡久地がPIVOT出演】企業の競争力を左右する「RAGによるデータ活用」ー AI時代のデータ戦略とは

AI inside 株式会社

AI inside 株式会社（代表取締役社長CEO：渡久地 択、本社：東京都港区、以下「AI inside」）は、ビジネス動画メディア「PIVOT」にCEO 渡久地が出演したことをお知らせいたします。

番組では、急速に進化するAI技術の現状や、今後のAGI（汎用人工知能）時代に向けて企業が取るべきデータ戦略をテーマに、データ整備の重要性や実践的な活用方法を紹介しました。

データ活用が企業競争力を左右する時代へ

AIの進化が加速し、AGI（汎用人工知能）の到来が現実味を帯びる中、AIが正確に判断し業務を支援するためには、企業独自のデータを整備し、RAGを活用した知識基盤を構築することが不可欠です。

しかし多くの企業では、データが整っていない・誤ったデータが多い・運用の手間が大きいなどの課題を抱え、RAG構築やデータ活用を思うように進められていないのが現状です。

AI inside が提供するプラットフォーム「Leapnet」は、こうした課題に対し、紙やPDFなどに残る情報のデータ化、形式の異なる情報の構造化、誤り検知による品質維持といった技術を組み合わせ、企業が特別な知識がなくても導入できる環境を提供します。

番組では、「Leapnet」の仕組みや実際の利用シーンを通じて、AI時代に求められるデータ戦略の在り方を紹介しています。AGIの到来を見据え、企業が今から取り組むべき一歩を示す内容です。ぜひPIVOTの動画をご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KIVePHWQWm4 ]

番組概要- メディア名：PIVOT（ビジネス動画メディア）- 番組名：「企業の競争優位を築くデータ活用の最前線」- 出演者：AI inside 株式会社 代表取締役社長CEO 渡久地 択

AI inside 株式会社について

AI inside 株式会社は、生成AI・大規模言語モデル（LLM）や自律型AIの研究開発と社会実装を推進するテックカンパニーです。日本語のドキュメント処理に特化したLLM「PolySphere」の開発をはじめ、政府機関・地方公共団体・民間企業など6万ユーザ超への導入実績を持ち、独自のAI基盤の構築と普及を進めています。主力プロダクトである「DX Suite」は、データ入力業務に特化したAIエージェントとして、前後工程全体の自動化を実現しています。これらの取り組みを通じて、人とAIの協働を推進し、生産性向上と業務効率化によって創出された時間を、より付加価値の高い業務へ移行する「VALUE SHIFT」を実現します。

コーポレートサイト：https://inside.ai

「Leapnet」製品サイト： https://leapnet.com/

