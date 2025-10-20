電動モビリティメーカー(株)ブレイズが「Japan Mobility Show　2025」に出展します！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、2025年11月1日(土)～4日(火)の4日間、東京ビックサイト（東京国際展示場）にて開催される「Japan Mobility Show 2025」（ジャパンモビリティショー2025）にて、特定原付の「スマートEV 特定原付モデル」、電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」を出展いたします。

「Japan Mobility Show」は、自動車産業の枠を超え、IT・通信・エレクトロニクス産業など多くの産業を巻き込み「豊かで夢のあるモビリティ社会の構築」を目指すイベントとなっております。

ブレイズは、「移動の自由」「環境への配慮」「都市型ライフスタイルの革新」をテーマに、EVの可能性を広く伝えるため本イベントへの出展を決定しました。

今回出展する商品は、通勤・通学・買い物・レジャーなど、日常のあらゆるシーンにフィットし、健康志向のユーザーや環境意識の高い層に向けて、ライフスタイルを支える新しい選択肢として注目されています。

■イベント概要

名 称：Japan Mobility Show 2025(ジャパンモビリティショー2025 にせんにじゅうご )

出展期間：2025年11月1日(土)～11月4日(火) （※本イベントは、10/30～11/9まで開催）

会 場：東京ビッグサイト 東京都江東区有明３丁目１１－１

開催時間：1日（土）・3日（月） 9:00～19:00

2日（日）9:00～18:00

4日（火）10:00～19:00

チケット料金：詳細及び購入は公式サイト（https://www.japan-mobility-show.com/）をご参照ください。

出展車両：スマートEV 特定原付モデル、スタイル e-バイク （※状況により、車両が変更になる可能性があります）

■出展ブース番号：E7304

試乗は出来かねますので、ご了承ください。

■出展車両紹介（※状況により、車両が変更になる可能性があります）

【スマートEV 特定原付モデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイクです。

バッテリー取り外し可能。場所を選ばず楽々充電。最短5秒でコンパクトに折りたたみ。自宅や車に収納◎軽量で、従来の原付バイクの約１/4の重さ。自宅や職場等にある家庭用100Vコンセントで充電可能。

《特徴》

・ヘルメットは努力義務。

・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・バッテリー脱着式

・家庭用コンセントで充電可能

・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。

スマートEV 特定原付モデル公式サイト：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata

■PRICE：\217,800（税込 \239,580）

新商品【スタイル e-バイク】

極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレーム特徴の電動アシスト自転車です。

極太タイヤ：振動を吸収し、長時間の走行も疲れにくいシマノ製7段変速ギア：最適なペダルの重さに切り替え3つのアシストモード：ワンタッチで切り替え高性能バッテリー：室内充電OK。車体から充電も可能。

《特徴》

・ヘルメットは努力義務。

・１回の充電で約90km走行可能。

・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。

・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。

・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。

・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。

スタイル e-バイク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/

■PRICE：\248,000円（税込）

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売