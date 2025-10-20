電動モビリティメーカー(株)ブレイズが「Japan Mobility Show 2025」に出展します！
株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、2025年11月1日(土)～4日(火)の4日間、東京ビックサイト（東京国際展示場）にて開催される「Japan Mobility Show 2025」（ジャパンモビリティショー2025）にて、特定原付の「スマートEV 特定原付モデル」、電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」を出展いたします。
「Japan Mobility Show」は、自動車産業の枠を超え、IT・通信・エレクトロニクス産業など多くの産業を巻き込み「豊かで夢のあるモビリティ社会の構築」を目指すイベントとなっております。
ブレイズは、「移動の自由」「環境への配慮」「都市型ライフスタイルの革新」をテーマに、EVの可能性を広く伝えるため本イベントへの出展を決定しました。
今回出展する商品は、通勤・通学・買い物・レジャーなど、日常のあらゆるシーンにフィットし、健康志向のユーザーや環境意識の高い層に向けて、ライフスタイルを支える新しい選択肢として注目されています。
■イベント概要
名 称：Japan Mobility Show 2025(ジャパンモビリティショー2025 にせんにじゅうご )
出展期間：2025年11月1日(土)～11月4日(火) （※本イベントは、10/30～11/9まで開催）
会 場：東京ビッグサイト 東京都江東区有明３丁目１１－１
開催時間：1日（土）・3日（月） 9:00～19:00
2日（日）9:00～18:00
4日（火）10:00～19:00
チケット料金：詳細及び購入は公式サイト（https://www.japan-mobility-show.com/）をご参照ください。
出展車両：スマートEV 特定原付モデル、スタイル e-バイク （※状況により、車両が変更になる可能性があります）
■出展ブース番号：E7304
試乗は出来かねますので、ご了承ください。
■出展車両紹介（※状況により、車両が変更になる可能性があります）
【スマートEV 特定原付モデル】
16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイクです。
バッテリー取り外し可能。場所を選ばず楽々充電。
最短5秒でコンパクトに折りたたみ。自宅や車に収納◎
軽量で、従来の原付バイクの約１/4の重さ。
自宅や職場等にある家庭用100Vコンセントで充電可能。
《特徴》
・ヘルメットは努力義務。
・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。
・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）
・バッテリー脱着式
・家庭用コンセントで充電可能
・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。
スマートEV 特定原付モデル公式サイト：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata
■PRICE：\217,800（税込 \239,580）
新商品【スタイル e-バイク】
極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレーム特徴の電動アシスト自転車です。
極太タイヤ：振動を吸収し、長時間の走行も疲れにくい
シマノ製7段変速ギア：最適なペダルの重さに切り替え
3つのアシストモード：ワンタッチで切り替え
高性能バッテリー：室内充電OK。車体から充電も可能。
《特徴》
・ヘルメットは努力義務。
・１回の充電で約90km走行可能。
・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。
・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。
・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。
・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。
スタイル e-バイク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/
■PRICE：\248,000円（税込）
株式会社 ブレイズ
弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。
代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)
＜名古屋本社＞
〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地
TEL ：052-414-5527
MAIL：center@blaze-inc.co.jp
【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/
【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/
【事業内容】
＜EVカンパニー＞
立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売
折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売
特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売
電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売
EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売
EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売
軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売