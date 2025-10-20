【10月28日（火）オンライン開催】新規事業／DX、あなたのインタビュー何点ですか？～AIで実現する第3の顧客リサーチ～｜無料セミナー

株式会社みらいワークス

即戦力となるプロフェッショナル人材のマッチングサービス『フリーコンサルタント.jp』を展開する株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、2025年10月28日(火)に、株式会社Quest Researchと共催でオンラインセミナーを開催します。

「計画が前に進まない 、顧客の声が重要だと分かってはいるが、どう活かせば良いか分からない …」

「インタビューしても、ニーズに基づいた質の高い判断材料が不足している…」

「実際にリソース不足はAIで解消できるの？」

このようなお悩みは、ありませんか？



多くの企業が新規事業開発やDXに着手するものの、その成功は「顧客の本当の声」をいかに深く、そして数多く集められるかにかかっています。しかし、多くの現場ではリソース不足という壁に直面し、顧客理解の最も重要なプロセスを省略してしまい結果として、事業が停滞し機会損失を招きます。



顧客の声を迅速かつ数多く集め、的確に分析する仕組みこそが事業を停滞させず、常に市場の変化に対応しながら最適な意思決定を下すための鍵となります 。



本セミナーでは、新規事業開発や営業組織改善のプロフェッショナルである田巻氏が登壇し、「顧客の声」を事業成長のエンジンに変えるための具体的な方法論を解説。クエストリサーチ一江氏からは多くの企業が抱えるリソース不足を解消する新たなアプローチについてAIツール「qork」の活用事例を交えながら解説します。



◆こんな人におすすめ

・新規事業やDXを担当しているが、顧客ニーズの把握に苦労している方

・顧客の声を集め、事業に活かす仕組みを構築したいが、リソース不足に悩んでいる責任者様

・データに基づいた迅速な意思決定で、事業開発のサイクルを高速化したい方



本セミナーでは、なぜ新規事業に顧客の声が不可欠なのかという本質的な問いから、集めた声をどう事業に活かすかという実践的なノウハウまでを習得できます。

【登壇者】

一江 健一郎 氏一江 健一郎 氏

株式会社Quest Research

シニアマネージャー／BizDev

早稲田大学政治経済学部卒業後、旧コカ・コーラウエスト入社。以後、九州の地域経済団体、DentaLight(事業開発)、シグマクシス(新規事業コンサル)、西日本鉄道(DX推進責任者)、Relic(新規事業コンサル)と一貫して新規事業開発の0→1/1→10に携わる。2025年より現職。九州大学MBA。

田巻 俊一 氏

事業開発プロフェッショナル

新潟県出身。2006年新卒から大手製造業でのセールス/経営企画を経て2014年からNECグループに参画し、製造業・小売業・第三セクターにおけるITインフラ領域を担当。2019年よりsalesforce.com（現salesforce.japan）に入社。コア事業のAEとして地域/首都圏担当に従事。2021年以降はSaaSベンチャー企業での執行役員や本部長をはじめ、主に営業管掌業務に従事。また個人事業として、多くの企業と人材育成/営業管理の仕組み化及び評価制度設計業務に携わっている。

田巻 俊一 氏

