不動産クラウドファンディング「LSEED#18」が応募総額１億円超を達成！

最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用し、不動産を流通・再生・運用し、世界を変える企業、株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下ランドネット）は、運営する不動産クラウドファンディングサービス「LSEED（エルシード）クラファン」において、最新ファンド「LSEED#18」の募集を行いました。

その結果、募集金額8,424万円に対し、応募総額は1億830万円（応募率128.6%） に達しましたことをお知らせいたします。

【LSEED公式サイト】 URL：https://lseed.landnet.co.jp/

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年

資本金：7億1,018万1,950円（2025年８月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp