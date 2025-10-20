【リニューアル】VITAS のビタミンＣサプリ、ビタミンＣ配合量が 2,000mg に！
ビタミンＣ配合量が 2,000mg に！！
特長が異なる５つのビタミンＣを配合し、飲みやすさから発売より高い人気を誇る VITAS のビタミンＣサプリが、さらに強化されて登場！
１日分あたりのビタミンＣ配合量が 1,000 mg から 2,000 mg に増えました！
成分はそのまま、「L-アスコルビン酸」「リポソームビタミンＣ」「徐放性ビタミンＣ」「ビタミンＣパルミテート」「Ｌ-アスコルビン酸２-グルコシド」をバランスよく配合。
価格も変わらず、１袋あたり１か月分入って 税込み 1,980円 と、よりお得な設計になりました♪
*……リニューアル版は１日の摂取目安４粒
パッケージもリニューアル
今回のリニューアルにともない、パッケージデザインも新調！
従来のシンプルでスタイリッシュな印象はそのままに、ビタミンの浸透感を感じさせるような「潤い」と「みずみずしさ」をデザインに込めました。より親しみやすく、思わず手に取りたくなるようなパッケージです。
ブランドの世界観を大切にしながらも、ビタミンカラーを強めるなど細部までこだわり、見ているだけで気分が上がるような仕上がりに。
旧パッケージ
新パッケージ
店頭で見かけた方や、SNS・EC サイトで目にした方は、ぜひ新しいパッケージをチェックしてみてください。中身はもちろん、手に取る瞬間から楽むことができる進化した「VITAS VITAMIN C」をお届けします♪
【 フィットネスブランド「VITAS」】
VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするフィットネスブランドです。
スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから身体を動かしたい、健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。
VITASは大切なお客様に安全・高品質な商品をお届けするため、すべての商品を国内工場にて生産しています。
【 株式会社スリーピースについて 】
会社名：株式会社スリーピース
代表者：代表取締役 高橋 達也
本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス４・６F
事業内容：健康食品等の企画・開発・販売
設立：2015年(平成27年)8月
資本金：10,000,000円
TEL：03-6812-1093
コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/