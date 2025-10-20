【リニューアル】VITAS のビタミンＣサプリ、ビタミンＣ配合量が 2,000mg に！

株式会社スリーピース

ビタミンＣ配合量が 2,000mg に！！

特長が異なる５つのビタミンＣを配合し、飲みやすさから発売より高い人気を誇る VITAS のビタミンＣサプリが、さらに強化されて登場！

１日分あたりのビタミンＣ配合量が 1,000 mg から 2,000 mg に増えました！

成分はそのまま、「L-アスコルビン酸」「リポソームビタミンＣ」「徐放性ビタミンＣ」「ビタミンＣパルミテート」「Ｌ-アスコルビン酸２-グルコシド」をバランスよく配合。

価格も変わらず、１袋あたり１か月分入って 税込み 1,980円 と、よりお得な設計になりました♪

*……リニューアル版は１日の摂取目安４粒

パッケージもリニューアル

今回のリニューアルにともない、パッケージデザインも新調！

従来のシンプルでスタイリッシュな印象はそのままに、ビタミンの浸透感を感じさせるような「潤い」と「みずみずしさ」をデザインに込めました。より親しみやすく、思わず手に取りたくなるようなパッケージです。

ブランドの世界観を大切にしながらも、ビタミンカラーを強めるなど細部までこだわり、見ているだけで気分が上がるような仕上がりに。

旧パッケージ新パッケージ

店頭で見かけた方や、SNS・EC サイトで目にした方は、ぜひ新しいパッケージをチェックしてみてください。中身はもちろん、手に取る瞬間から楽むことができる進化した「VITAS VITAMIN C」をお届けします♪

【 フィットネスブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするフィットネスブランドです。

スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから身体を動かしたい、健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。

VITASは大切なお客様に安全・高品質な商品をお届けするため、すべての商品を国内工場にて生産しています。

■ VITAS公式ページ

https://vitas.fitness/

■Amazon VITAS公式ページ

https://amzn.to/3QxCUAH

■ VITAS公式LINE

https://bit.ly/3Q2LSGP

■ 公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/VitasJpn

■ 公式Instagram

https://www.instagram.com/vitas_japan/

■VITAS公式YouTube

https://bit.ly/483U54E

■広報用 TikTok

https://bit.ly/4egY93h

【 株式会社スリーピースについて 】

会社名：株式会社スリーピース

代表者：代表取締役 高橋 達也

本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス４・６F

事業内容：健康食品等の企画・開発・販売

設立：2015年(平成27年)8月

資本金：10,000,000円

TEL：03-6812-1093

コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/