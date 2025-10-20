【大阪高島屋】絵本「パンどろぼう」の世界観を楽しもう！『パンどろぼうフェスティバル』アトラクションやフォトスポット、ワークショップにオリジナルグッズも。

株式会社高島屋

高島屋大阪店では、10月23日(木)～11月3日(月・祝)の12日間、7階催会場にて絵本「パンどろぼう」の世界観が楽しめる『パンどろぼうフェスティバル』を開催いたします。２種類のアトラクションやフォトスポット、ワークショップをはじめ、オリジナルグッズも販売します。

［開催概要］

『パンどろぼうフェスティバル』

【会場/チケット販売場所】高島屋大阪店 7階催会場

【チケット料金】入場券(アトラクション券2枚付)：1,000円

【会期・営業時間】10月23日(木)～11月3日(月・祝) 各日午前10時～午後7時(午後6時閉場)、最終日は午後6時まで(午後5時閉場)。

【ご入場について】全日程において、入場日時の事前ご予約をお願いいたします。

※ご予約は各回ご案内開始時間前までとさせていただきます。

※詳しくは高島屋大阪店のホームページをご覧ください。





※2歳未満は入場無料です。※グッズ購入のみの方は、入場券なしでご利用いただけます。但し、混雑時は入場制限をさせていただく場合がございます。※アトラクション会場への入場には、大人・こども共に「入場券」のご購入が必要です。※3回以上のアトラクションに参加をご希望の方は、会場内で追加チケット「アトラクション1回券：500円」をお買い求めください。詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/osaka/topics/10_1_20251002112050/?category=event#contents



【イベント内容】

(1)お出迎えアーチ

パンどろぼうたちがお出迎え！キャラクター大集合の巨大なアーチです。



(2)キャラクターパネル

絵本シリーズ第6弾の『パンどろぼうとりんごかめん』までに登場したメインキャラクターたちをご紹介します。



(3)フォトスポット

パンどろぼう、にせパンどろぼう、なぞのフランスパンたちと写真撮影がお楽しみいただけるフォトスポットです。



(4)パンどろぼうバルーン

パンどろぼうの巨大立体バルーンです。



(5)アトラクション１. ステップ

ステップを踏んでパンどろぼうを移動させるアトラクション。時間内にゴールまでたどり着けたらクリアです。



(6)アトラクション２. ボール投げ

ボールを目標に向かって投げるアトラクション。全部で3つのボールを穴に入れることが出来ればクリアです。



(7)お見送りフォトスポット

描きおろしイラストを使用したフォトスポットです。



(8)ぬい撮りフォトスポット

ぬいぐるみ撮影用のフォトスポットです。

◆アトラクション景品◆

シール(全3種、ランダム)

※対象コーナー：「(5)アトラクション１. ステップ」「(6)アトラクション２. ボール投げ」

※アトラクション会場への入場には、大人・こども共に「入場券(アトラクション券2枚付)」のご購入が必要です。お付き添いの方や2歳以上のおこさまも入場券のご購入をお願いします。

※先着順・在庫がなくなり次第終了となります。

※混雑状況により、お待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※1回クリアにつき1枚のお渡しです。

※画像はイメージです。

※絵柄はお選びいただけません。ランダムでのお渡しとなります。

【ワークショップ】

好きな絵柄を組み合わせて、オリジナルキーホルダーをつくっちゃおう！

■開催場所：パンどろぼうフェスティバル 会場内

■ワークショップ参加費：1,500円

■販売場所：7階催会場内受付

※ワークショップの受付は当日ご入場時に承ります。

※ワークショップは、「入場券(アトラクション券2枚付)」をご購入の上、イベント会場にご入場いただいた方のみご参加いただけます。

※数に限りがございます。在庫がなくなり次第終了となります。

【グッズ（一例）】

※混雑時はグッズコーナーを入場制限させていただく場合がございます。

トートバッグ(全2種) 各3,850円フラッグ 1,430円ガーランドコレクション（8種、ランダム）660円ウッドスタンド 1,760円クッキー缶 1,242円 ※お一人様1点限りバンダナ 2,420円巾着袋 1,100円

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。※都合により、出品商品が一部変更になる場合がございます。※天候・交通事情により、イベント・販売開始時刻が遅れたり、イベント・販売内容を変更・中止する場合もございます。あらかじめご了承ください。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。