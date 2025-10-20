YOSHIKIプロデュースの4人組ガールズ・ボーカルグループ「美麗-Bi-ray-」　南カリフォルニア日米協会116周年記念GALAでライジングスター賞を受賞

YOSHIKI PR事務局

YOSHIKIがプロデュースする4人組ガールズ・ボーカルグループ「美麗-Bi-ray-」が、10月16日にロサンゼルスで開催された「南カリフォルニア日米協会（Japan America Society of Southern California／JASSC）」主催の116th Anniversary Dinner & Galaにて、「Next Generation Rising Star Award（ライジングスター賞）」を受賞したことがわかった。「美麗-Bi-ray-」はビデオメッセージで登場したが、主催者側からの強い要望があり、プロデューサーであるYOSHIKIが急遽LAに戻り代理で受賞した。また、授賞式の模様は翌日、ロサンゼルスのテレビ局KTLAのニュースで放送された。

このカテゴリーは日米関係の未来を担う人物やグループ、または両国の懸け橋となる活動を行っている次世代のリーダーやアーティストに贈られる極めて重要なものである。今年の授賞式では、ロサンゼルスで最も影響力のあるニュース番組『KTLA Morning News』の“番組の顔”とも言えるFrank Buckleyも同賞を受賞し、長年にわたり日米の相互理解と文化交流に貢献してきた功績が称えられた。過去には、MLB選手の大谷翔平氏も国際市民賞を受賞している。そうした中で、世代を代表する存在として「美麗-Bi-ray-」の受賞は大きな注目を集めており、授賞式は日米両国の政府関係者、企業リーダー、文化人、アーティストらが一堂に会する伝統ある晩餐会の中で行われ、米国西海岸における日米交流を象徴する舞台となっている。

受賞式に、YOSHIKIが姿を現すと多くの日米のVIPが駆け寄り、サイン会と化した。さらに主催者側からのリクエストを受け、急遽「Endless Rain」を演奏し、会場を感動で包み込み、受賞式に華を添えた。

「美麗-Bi-ray-」は、YOSHIKIが作詞・作曲を手がけたデビュー曲『Butterfly』で2025年6月に世界デビューを果たした。同曲はハリウッド映画『BRIDE HARD』（レベル・ウィルソン主演／サイモン・ウェスト監督）の主題歌に起用され、ミュージックビデオはYouTubeで1000万回再生を突破し、世界的な反響を呼んでいるほか、米国の有力音楽誌『Rolling Stone』や『SPIN』でも特集が組まれるなど、国際的なメディアからも高い評価を受けている。

▶【美麗 Bi-ray "Butterfly" - Debut Single, produced by YOSHIKI】

https://www.youtube.com/watch?v=UPoS4-MrYXc

▶【美麗 Bi-ray, Rebel Wilson, Anna Camp and Yoshiki "Butterfly (Narrative Version)" Directed by Yoshiki】

https://www.youtube.com/watch?v=69X6n888_XI

また、「美麗-Bi-ray-」はデビュー前の2025年4月、ロサンゼルス・ドジャース本拠地で開催されたMLB公式戦において米国国歌『The Star-Spangled Banner』を斉唱。新人アーティストとしては異例の抜擢となり、その堂々としたパフォーマンスは大きな話題を呼んだ。当初は、2025年のMLB日本開幕戦における日米両国歌演奏などの実績を背景に、YOSHIKIに寄せられたオファーであったが、プロデューサーとして「美麗-Bi-ray-」を推し、実現した。こうした世界的な舞台での経験の積み重ねが、今回の受賞へとつながったとみられる。

YOSHIKIは「才能あるアーティストをプロデュースできて光栄ですし、このような場に立ち会えることを心から嬉しく思います。」と祝福し、彼女たちへの期待と可能性についての想いを語った。この受賞は、「美麗-Bi-ray-」がデビューからわずか数か月で国際的な評価の証であり、今後さらなる飛躍が期待される。

