灯りとぬくもりを“つくる”時間。陶器のキャンドルホルダーを作る限定ワークショップ開催｜CREABASE（クレアベース）押上スカイツリー前店

株式会社CREA WORKS

体験型Art&CraftカフェCREABASE（クレアベース）押上店では、2025年11月8日（土）・9日（日）の2日間限定で「陶器のキャンドルホルダーづくり」ワークショップを開催いたします。

四角い屋根のお家と丸い円柱型のお家、2つのデザインから選んで、自分だけのキャンドルホルダーを制作できます。

アートに触れながら、“あかりと温もりのある時間”を楽しめるイベントです。

■ “つくる時間”を灯す、2日間だけのアートワークショップ

「CREABASE（クレアベース）」は、“アートをもっと身近に”をテーマにした体験型Art&Craftカフェ。

カフェのような心地よい空間で、初心者でも気軽にアート制作を楽しめる場所です。

今回開催する「陶器のキャンドルホルダーづくり」は、2日間限定の特別ワークショップ。

11月8日（土）は四角い屋根のお家型、11月9日（日）は丸い円柱型のお家をテーマにしたキャンドルホルダーを制作します。

成形後は、5色の釉薬からお好みの色を選んでいただきます。作品は1ヶ月後、LEDキャンドル付きでご自宅へ配送されるため、届いたその日からすぐに飾って楽しめます。

デートや女子会での参加はもちろん、一人で静かに集中する時間にもぴったり。

手のひらで形づくる“灯りのうつわ”が、冬の始まりにやさしい温もりを添えます。

■ 開催概要

【開催日時】

・11月8日（土）14:00～16:00 [四角い屋根のお家]

・11月9日（日）13:30～15:30 [丸い円柱のお家]

【会場】 CREABASE押上（スカイツリー前）店

【参加費】 お一人様 5,900円（税込）

（料金に含まれるもの：レッスン、材料、ドリンク付き）

【対象年齢】 18歳以上

【所要時間】 約2時間

【予約方法】

公式サイトより事前予約制（先着順）

【注意事項】

・必要な道具・材料はすべてご用意していますので手ぶらで参加可能です。

・作品は制作後約1ヶ月で着払い配送いたします。

・服が汚れる可能性があるため、汚れてもよい服装でお越しください。

・食べ物の持ち込みはご遠慮ください。

■ CREABASE（クレアベース）について

「CREABASE」は、“アートをもっと身近に”をテーマにした体験型Art&Craftカフェ。

カフェのようにリラックスできる空間で、手ぶらで気軽にアート制作を体験できます。

講師の丁寧なサポートがあるため、初心者でも安心。

“つくる時間”を通して、日常に小さな感動と癒しを届けています。

アルコールインクアートプランターアート陶芸（絵付＆Pottery）■ 店舗概要

店舗名：CREABASE（クレアベース）押上店

所在地：東京都 墨田区 向島 4丁目30-5 1階

アクセス：地下鉄押上駅A3出口から徒歩8分・東武スカイツリーライン曳舟駅から徒歩5分

予約方法：公式HPより完全予約制

公式サイト：https://creabase.jp

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/creabase.jp/

運営会社

株式会社クレアワークス

代表取締役：国松 久益

所在地：東京都墨田区向島4-18-9

WEB：https://creaworks.jp/