楽器メーカーのフェンダー斎藤宏介とのパートナーシップを発表

フェンダーミュージック株式会社

フェンダーミュージック株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長アジアパシフィック統括 エドワード・コール）は、3ピースロックバンドUNISON SQUARE GARDEN、さらにTenTwentyでヴォーカル＆ギターを務める斎藤宏介とのフェンダーアーティスト・パートナーシップを発表しました。今後フェンダーは、斎藤宏介の音楽活動をあらゆる側面からサポートしてまいります。

創設者レオ・フェンダーの言葉「アーティストは天使であり、彼らに飛ぶための翼を与えることこそが、我々の使命である」をビジョンとして掲げるフェンダーは、アーティストへのサポート活動の一環として、ジャンルや年齢を問わずギターやベースの文化発展に貢献する国内のアーティストとパートナーシップを組み、楽器・機材の提供、修理、メンテナンスなど、楽曲制作からライブパフォーマンスまで、音楽活動における様々な場面でのサポートを行っています。そして、このパートナーシップを通じて、これらのアーティストの“音楽の旅路”を支援することにコミットしています。

斎藤宏介は、2024年7月に結成20周年を迎えた3ピースロックバンド UNISON SQUARE GARDENのヴォーカル兼ギタリストとして活躍しています。抜群のバンドアンサンブルと確かな演奏力で日本のロックシーンを牽引し続ける同バンドにおいて、斎藤は透明感にあふれながらも個性的なトゲを持つヴォーカルと、縦横無尽なギターワークで圧倒的な存在感を放ち、多くのファンを魅了しています。一方で、自身の音楽的個性をさらに追求するプロジェクトとして、スタイリッシュなサウンドを体現するバンド TenTwentyをヴォーカル＆ギターとして率い、さまざまなミュージシャンやアーティストとのセッションも精力的に展開しています。多彩な活動を通じて、斎藤は常に新しい音楽表現と挑戦を追い求めながら、世代やジャンルを超えて多くのリスナーにインスピレーションを与え続けています。

斎藤宏介 コメント：

「フェンダーアーティストの一員になれるということは、ある意味ではギタリスト日本代表に選ばれるような、そんな責任感もずしりと感じます。そしてここにいられるのは、自分の力だけでなく、メンバーやスタッフ、そして何より応援してくださるファンの熱量が連れてきてくれたのだと感謝しています。実は私は背負う物が多ければ多いほど燃え上がる人間です。これからフェンダーのギターと共にもっともっと凄いところまで行きましょう。」

フェンダーミュージック代表取締役社長 アジアパシフィック統括 エドワード・コール コメント：「斎藤宏介さんの音楽に対する情熱、そしてギターを通じて人々を惹きつける表現力と多彩な音楽活動は、フェンダーが大切にしている“音楽の力で人と人をつなぐ”という理念そのものです。先日開催された

FENDER EXPERIENCE 2025(https://jp.fender.com/pages/fender-experience-2025) での、山内総一郎さん、加藤隆志さん（東京スカパラダイスオーケストラ） そしてサプライズで登場したKenさん（L’Arc-en-Ciel）とともに披露した圧巻のセッションでは、観客の心を震わせ、フェンダーギターが持つ力を改めて感じさせてくれました。斎藤さんの音楽は世代やジャンルを超えて多くの人々にインスピレーションを与えてくれます。フェンダーファミリーの一員として、今後彼とともに新たな音楽の可能性を広げていけることを、私たちはとても誇りに思います。斎藤さん、フェンダーファミリーへようこそ！」

斎藤宏介 (UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty)

コンビネーション抜群のバンドアンサンブルが共鳴、共存する3ピースバンド・UNISON SQUARE

GARDENのVo＆Gt。自身の持ち味であるスタイリッシュなサウンドを具現化したバンド・TenTwentyのVo＆Gtとしても活動。

https://unison-s-g.com/ https://tentwenty-web.com/

