第68回秋季日本歯周病学会学術大会にて「歯周組織再生医学賞（KAKEN Award）」の受賞者が発表されました

科研製薬株式会社

科研製薬株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：堀内 裕之、以下「科研製薬」）は、2025年10月17日（金）に開催された第68回秋季日本歯周病学会学術大会（大会長：新潟大学大学院医歯学総合研究科 歯周診断・再建学分野 教授 多部田 康一 先生、朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター）の表彰式において、「歯周組織再生医学賞（KAKEN Award）」の受賞者が発表されたことをお知らせいたします。

歯周組織再生医学優秀論文賞は、前年1月から12月に掲載またはアクセプトされた歯周組織再生に関する論文（臨床・基礎は問わず、幹細胞研究等も対象）を対象として選考されました。

歯周組織再生医学優秀発表賞は、日本歯周病学会各学術大会でポスター発表された歯周組織再生に関する優れた研究（臨床・基礎は問わない）を対象としており、今回は、第68回春季日本歯周病学会学術大会（2025年5月開催）の発表分に対して選考されました。

優秀論文賞の受賞者は、東京歯科大学歯周病学講座 今村 健太郎 先生、広島大学大学院医系科学研究科歯周病態学 松田 真司 先生の2名です。

優秀発表賞の受賞者は、東京歯科大学歯周病学講座 森 心汰 先生、広島大学病院口腔検査センター 吉野 舞 先生の2名です。

4名の受賞者には、特定非営利活動法人 日本歯周病学会理事長 吉成 伸夫 先生より「歯周組織再生医学優秀論文賞」および「歯周組織再生医学優秀発表賞」の賞状が授与されました。また、科研製薬 取締役研究開発本部長 綿貫 充より、副賞としてKAKEN Awardの盾またはトロフィーと賞金が贈られました。

（写真左から）科研製薬取締役 綿貫充、松田真司 先生、今村健太郎 先生、吉野舞 先生、森心汰 先生、吉成伸夫 先生

科研製薬は、2017年から日本歯周病学会に賛助会員として活動しており、歯科医療従事者へのセミナー開催や歯周外科医の育成支援を行っています。今後も、歯周病の予防および治療の発展に貢献し、国民の健康寿命の延伸を目指すため、優れた医薬品・医療機器の創出・販売とともに、学会支援や啓発活動に努めてまいります。

♦ 日本歯周病学会 表彰制度の詳細はこちらからご覧ください。

歯周組織再生医学優秀論文賞：https://www.perio.jp/member/award/paper.shtml

歯周組織再生医学優秀発表賞：https://www.perio.jp/member/award/presentation.shtml

♦ 2024年日本歯周病学会 歯周組織再生医学優秀論文賞

今村 健太郎 先生（東京歯科大学歯周病学講座）

「Periodontal regenerative therapy using recombinant human fibroblast growth factor (rhFGF)-2 in combination with carbonate apatite granules or rhFGF-2 alone: 12-month randomized controlled trial」

Clin Oral Investig. 2024;28(11):574. PMID：39373727

松田 真司 先生（広島大学大学院医系科学研究科歯周病態学）

「Predictive factors of periodontal regeneration outcomes using rhFGF-2: A case-control study」

J Periodontal Res. 2024;59(4):679-688. PMID：38527968

♦ 2025年度 春季日本歯周病学会学術大会発表分 歯周組織再生医学優秀発表賞

森 心汰 先生（東京歯科大学歯周病学講座）

「塩基性線維芽細胞増殖因子（FGF-2）の局所応用が骨粗鬆症状態下の歯周組織治癒に及ぼす影響」

吉野 舞 先生（広島大学病院口腔検査センター）

「Direct conversion骨芽細胞と3次元細胞集塊培養を用いた新規骨再生材料の開発」

以上

（参考情報）

・特定非営利活動法人日本歯周病学会

日本歯周病学会は、歯周病を克服することにより自分の歯を1本でも多く残すことを目的に1957年に設立された学術団体で、会員総数は2025年3月31日現在12,977名を数えます。大学の臨床講座の会員以外に、基礎講座および開業歯科医の会員、加えて歯科衛生士の会員が多く所属しています。歯周治療の診査、診断ならびに治療の基本となる指針や教科書の作成について各関連委員会を中心として精力的に行い、その成果を上げています。

詳細はこちらをご覧ください。https://www.perio.jp/

・「歯周組織再生医学賞（KAKEN Award）」

科研製薬のスポンサーシップの基に、歯周組織再生に関する優れた研究を発表した研究者を表彰することを目的とし、2023年に「歯周組織再生医学優秀論文賞」、「歯周組織再生医学優秀発表賞」の2つの賞が設立されました。