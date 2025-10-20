平田牧場の豚肉に丹精國鶏を加えて肉感アップ！生活クラブの冷凍惣菜人気NO.1餃子がリニューアル

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会（本部：東京都新宿区、会長 村上彰一、以下生活クラブ）は、冷凍食品の中でも特に人気の高い生活クラブオリジナルの餃子を2025年10月下旬にリニューアルします。また、このリニューアルにあわせ、おトクな40個（640ｇ）入りの大袋も新登場します。

リニューアルした餃子は、生活クラブの提携生産者である平田牧場の豚肉に、国産鶏種の「丹精國鶏（たんせいくにどり）」を加え、従来よりさらに肉感と旨みをアップしました。餃子の製造元である美勢商事株式会社は具材のニラやキャベツ等、野菜の一部をできるだけ農薬を減らしながら自社グループで栽培しています。味付けには生活クラブオリジナルの牡蠣味調味料や醤油を使用、隠し味には練りごまを加えて、コクと深みを加えました。さらに従来より薄皮に変更したことで、皮はパリッと中はジューシーに食べごたえがある餃子となっています。凍ったまま焼いても、ゆでても、揚げてもおいしく、簡単に調理できるのが魅力です。

単身世帯や共働き世帯の増加に伴い、時短や簡便性の需要から、冷凍食品の市場は年々拡大しています。国産原料で国内製造にこだわる方の支持もあり、生活クラブでも餃子は人気の冷凍食品の1つです。冷凍庫に常にストックしているという組合員も多いため、今回新たに大袋タイプも用意し、通常規格を２袋購入するよりおトクになる、1個あたり約２円の値下げを実現しました。

■製品情報 ※一部地域の生活クラブでは取扱いがない場合があります

■提携生産者とこだわりの国産素材

日本の米育ち 平田牧場 三元豚

生活クラブは50年以上前から、株式会社平田牧場と提携しています。「日本の米育ち 平田牧場 三元豚」は肉質の良さに定評のある黒豚（バークシャー）を含む3品種をかけあわせた三元交配豚（三元豚）の肉で、繁殖力と丈夫さ、おいしさを兼ね備えた生活クラブのオリジナルの品種です。

・参考）日本のこめ育ち三元豚

https://seikatsuclub.coop/item/meat/pork.html

日本で流通している「国産鶏肉」のうち、わずか2％の国産鶏種「丹精國鶏」

生活クラブでは、国内自給への貢献と持続的、安定的な確保をめざした国産鶏種の取組みを2001年から生産者・株式会社秋川牧園とともに始めました。「国産」と表示されていても、元は外国から輸入したひなを国内で育てたものがほとんどの中、丹精國鶏は、国内で種の維持管理をし、太陽の光や自然の風が入る広々とした鶏舎で育てています。飼料は遺伝子組み換えをしていない穀物や、国産飼料用米を与え、自給力アップに貢献しています。丹精國鶏はしっかりとした肉質で、弾力のある噛みごたえと深い旨みが味わえます。

・参考）丹精國鶏

https://seikatsuclub.coop/item/meat/kunidori.html

ローカルSDGsを推進する美勢商事のニラ

餃子を生産・製造する美勢商事株式会社は、具材に使用している野菜の一部（ニラ、キャベツ等）を自社グループで栽培しています。無農薬で育てているニラ栽培は、ぐんぐん成長する雑草との闘いです。そんなニラ栽培の現場で活躍しているのは美勢商事の関連会社・きららファーム株式会社の従業員・大野田美代子さん（81歳）。大野田さんは美勢商事の餃子工場を退職後、ニラ栽培の生産現場へ再就職しました。腰をかがめながらの作業がメインですが、雑草の引き抜きも、ニラ収穫もすべて手作業で行なっています。「大野田さんの雑草取りは誰よりも完璧」と社長も太鼓判を押しており、刈ったニラも綺麗にそろえられ美しいほどです。大野田さんのこうした丁寧な仕事ぶりが生活クラブの餃子を支えています。

撮影：田子芙蓉

生活クラブ長野と美勢商事が共同で、圃場を活用した営農型太陽光発電事業を行なう「きらら生活クラブ長野発電(株)株式会社」が設立し、太陽光パネルが2026年初夏にニラ畑の上に設置される予定です。今後は美勢商事グループ圃場で農業と発電事業を同時に行ない、ローカルSDGsを推進し、食とエネルギーの自給につなげ、消費材の社会的価値を高めることが期待されます。

・参考）【日藝×生活クラブ】学生が長野県の生産者を取材しました

https://seikatsuclub.coop/news/detail.html?NTC=1000003767

■生活クラブについて

設立：1965年 組合員数：約42万人

総事業高：約1千億円（2025年3月末現在）

生活クラブは21都道府県にある33の地域生協で組織される生活協同組合です。 国産中心・添加物削減・減農薬など、独自の基準をクリアした安心な食材をお届けしています。

生産から廃棄に至るまで健康や環境に配慮した品物の共同購入活動を通じ、サステイナブルな社会の実現をめざしています。

また、生産者や組合員、産地など関わるすべての人と協力し、地域や世代をこえた循環と共生の輪を広げる「つながるローカルSDGs」をすすめています。

‣ホームページ： https://seikatsuclub.coop/

‣Instagram： https://www.instagram.com/seikatsuclub/

‣加入・資料請求はこちらから： https://seikatsuclub.coop/service/first.html

■生活クラブの受賞歴

＜世界的評価＞

1989年 “もう一つのノーベル賞”とも呼ばれる「ライト・ライブリフッド」（RLA）名誉賞

1995年 国連設立50周年記念「国連の友」による「われら人間：50のコミュニティ賞」

＜国内＞

1999年 開発した超軽量牛乳びんがグッドデザイン賞

2006年 グリーンピース・ジャパン トゥルーフード特別賞

2007年 リユースびんの活動（びん再使用ネットワーク）が容器包装3R推進環境大臣賞

2009年 フード・アクション・ニッポンアワード2009優秀賞 （以降2010年、2013年、2014年も入賞）

2013年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配サービス 首都圏／近畿 1位 （以降首都圏、近畿、東海の各地域で1位受賞）

2015年 ＜本選びの会＞が第8回日本女子大学家政学部賞

2018年 生協法制定70周年 厚生労働大臣表彰

2018年 第6回環境省グッドライフアワード NPO・任意団体部門 優秀賞

2022年 第10回環境省グッドライフアワード 環境大臣賞 優秀賞

2023年 第1回ソトコト・ウェルビーイングアワード2023

シンプルスタイル大賞2023 サービス・空間部門 特別賞

2024年 絵本ナビ 子育てベストアイテム大賞2024 時短部門 大賞/シンプルスタイル大賞2024 SDGs部門 特別賞 /ぎゅってベストサポーター大賞2024 子どもニコニコ部門 銀賞（こむすびちゃん）

2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配 首都圏 1位 /絵本ナビ子育てベストアイテム 大賞2025 大賞 /Newsweek SDGs アワード 2024 経済部門賞 /とうほくSDGsアワード2025優秀賞