透明感あふれる貴島明日香、オーストラリアでの美しい瞬間をInstagramで公開
モデル・貴島明日香 が、自身のInstagramにてオーストラリア旅行の美しい瞬間を公開し、多くの反響を呼んでいます。
(https://www.instagram.com/asuka_kijima/)
投稿では、青い海や広大な自然、現地のカフェで過ごす穏やかな時間など、旅先で感じた心地よさと感動を丁寧に切り取った写真や動画が並びます。貴島ならではの透明感と洗練された表現が、旅の魅力を一層引き立てています。
ファンからは「被写体もカメラマンも素晴らしい！」「素敵すぎる」といったコメントが多数寄せられ、投稿は大きな注目を集めています。
貴島明日香が発信するライフスタイルの新たな一部。ぜひInstagramで、彼女が切り取った特別な瞬間をご覧ください。
【貴島明日香】
・1996年2月15日生まれ
・BAILA レギュラーモデル
・3匹の愛猫（たいが・とわ・つき）と暮らしている
[Instagram](https://www.instagram.com/asuka_kijima/)
[TikTok](https://www.tiktok.com/@asuka_kijima?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@asuka_kijima?is_from_webapp=1&sender_device=pc))
[YouTube](https://www.youtube.com/@asukasanchi)
[X](https://x.com/asuka_kijima)
[詳細プロフィール](https://trapeziste-creative.com/model/kijima-asuka/)
