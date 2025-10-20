【令和7年度 中小企業診断士 第２次試験】リアルタイム解答速報を全会場で配布！AI×診断士×専門家が挑む、スピードと精度の極み

ケイ.イー.シー.株式会社詳細を見る :https://www.kec.ne.jp/shindanshi/event/ans-2025second/

中小企業診断士の資格取得支援を行う「KECビジネススクール（ケイ．イー．シー．株式会社）」は、令和7年度 中小企業診断士 第2次試験（10月26日実施）において、全４科目のリアルタイム解答速報を試験当日に公式サイトにて公開いたします（登録不要・無料）。

加えて、事例Iは、試験当日にLIVE解説配信を実施。さらに、一部会場では試験終了後すぐに「紙面による解答速報」も直接配布いたします。AIによる解答作成と、中小企業診断士講師陣・専門家による精査を融合した、スピードと精度を両立した速報をお届けします。

※解答速報はKECビジネススクールが独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果等(合格基準点・合否)について保証するものではございません。

リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業

https://www.kec.ne.jp/shindanshi/#reskilling

【受験者支援も充実｜リスキリング講座の費用還元制度】

KECビジネススクールは、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」対象事業者です。本制度を利用することで、無料のキャリア相談に加え、講座受講料（税抜）の最大70%が還付されます。

■KECビジネススクール概要

