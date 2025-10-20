【秋葉原ドローンスクール】DJI最新ドローン『DJI Mini 5 Pro』発売！製品紹介オンラインセミナーを開催！

田中電気株式会社



DJI最新秋モデルドローン紹介セミナー実施のお知らせ

田中電気株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中良一）が運営する「秋葉原ドローンスクール」は、10月31日（金）に、DJI社の最新機種『DJI Mini 5 Pro』の製品紹介セミナーをオンラインにて開催します。


機体購入を検討されている方はもちろん、ドローン初心者の方にも安心してご参加いただける内容です。


■開催概要

開催日：2025年10月31日（金）


時間：受付 11:45～12:00 ／講演 12:00～13:00


開催形式：オンライン（Microsoft Teams）


参加費：無料


対象：どなたでもご参加いただけます（事前申込制）


参加方法：下記「お申込みはこちら」ボタンよりお申込みください。



セミナー内容


◆現役講師による解説


　『DJI Mini5 Pro』の使用感や特徴を、現役講師がわかりやすく解説します。


◆飛行中の様子をライブ中継


　機体の操作性や安定性など、実際の飛行シーンをライブでお届けします。


◆暗闇・夜間飛行の実演


　暗所での飛行を実演し、夜間撮影のポイントや安全性について解説します。




■こんな方におすすめ


- ドローンの購入を検討している方
- 実際の飛行イメージを知りたい方
- 空撮に興味のある方


■DJIとは

民生用ドローン市場で世界シェア約7割を占める世界最大級のドローンメーカーです。毎年新モデルを発表し、手の届きやすい価格帯と高い性能から、個人・法人を問わず幅広いユーザーから支持されています。


2025年5月には、『DJI Mini 4 Pro』が日本で初めて一般向けカメラドローンとして「第二種型式認証」を取得し、大きな注目を集めました。



■DJI Mini 5 Pro の主な魅力


DJI Mini 5 Pro

◆高画質と夜間性能の進化


1インチCMOSカメラと全方向障害物検知により、低照度環境下でも安全にクリアな撮影が可能。


◆表現の幅を広げる撮影機能


縦向き撮影やスピンショット、ActiveTrack 360°など、SNSから映像制作まで幅広く対応。


◆軽量・コンパクト設計＆長時間飛行


手のひらサイズの折りたたみ式デザインで、ポケットにも入る手軽さ。最大52分の長時間飛行で、旅先やアウトドアにも最適。






気になる方はぜひ、セミナーで詳しくご確認ください！



■秋葉原ドローンスクールについて


秋葉原ドローンスクール

秋葉原ドローンスクールは、ドローン国家資格取得の登録講習機関として講習を行っています。


また、機体販売や飛行場レンタル、毎月のセミナー開催など、ドローン関するサービスを提供しています。


詳しくは公式サイトにてご確認ください。





秋葉原ドローンスクール公式サイト :
https://akihabara-ds.com/

■お問合せ先

秋葉原ドローンスクール
運営会社：田中電気株式会社
お問い合わせ：0120-940-469
Webサイト：https://akihabara-ds.com


お問い合わせはこちら :
https://akihabara-ds.com/contact/form/

■会社概要

田中電気株式会社は1950年に創業し、電気・通信分野に特化した専門商社として、無線事業、携帯ショップ事業、DX、VR・AR、ドローン、モビリティなど、多岐に渡る事業を展開しています。


お客様の声を大切にし、市場のニーズに応え、お客様の課題を解決するソリューションを提供しています。



社名：田中電気株式会社


本社住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9


HP：https://www.tanaka-denki.co.jp/